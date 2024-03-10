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Квартири за кордоном у дружини та нова машина — оприлюднено статки Олександра Урбанського

10 березня 2024 19:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Квартири за кордоном у дружини та нова машина — оприлюднено статки Олександра Урбанського
Олександр Урбанський. Фото: facebook
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Заступника голови Одеської обласної ради Олександр Урбанський оприлюднив статки. У рік повномасштабного вторгнення Росії дружина посадовця придбала дві квартири в Греції, а сам чиновник став власником Audi SQ7.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних сайту Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

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Що задекларував чиновник і його сім'я

Згідно з декларацією Олександра Урбанського, його дружина Наталія стала власницею двох квартир в Греції у грудні 2022 року. Площа однієї складає 203,5 кв. м, а іншої — 150. Також у тому ж місяці Олександр Урбанський придбав автомобіль Audi SQ7 2021 року, вартістю 500 тис. грн.

Крім того, Наталія Урбанська стала власницею акцій болгарського ТОВ "Транс Форвард" та п'ятьма Державними облігаціями України, а також набула земельні ділянки та садовий будинок. У декларації також зазначено, що родина має 18 годинників різних фірм, а також шубу з соболя та ювелірні прикраси.

Грошові доходи сім’ї Урбанського

Сумарний дохід родини склав понад 6 млн грн від підприємницької діяльності та заробітної плати, а також інших додаткових благ та відчуження рухомого майна. Родина має значні готівкові заощадження та позички третім особам на суму понад мільйон гривень.

Інші декларації 

Нагадаємо, одеський міський голова Геннадій Труханов подав декларації про доходи. Наразі оприлюднено прибутки мера за 2021 та 2022 роки. Згодом свої багатства оприлюднив і мер Чорноморська Василь Гуляєв, в якого дружина виявилась мільйонеркою.

Окрім того, стало відомо, скільки заробив Голова Одеської облради Григорій Діденко та Народний депутат України Олексій Гончаренко, в якого дуже заможна жінка.

Ще свої статки оприлюднила і головна фінансистка міста Одеси. Світлана Бедрега отримала майже мільйон зарплати за рік повномасштабного вторгнення. 

Додамо, понад 70 посадових осіб задекларували крипту в Одесі й області за 2022 рік. Це найвищий показник кількості декларацій криптовалюти в країні.

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