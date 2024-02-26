Головні криптовалютники — одеські посадовці задекларували електронну валюту

Чоловік займається криптовалютою. Фото: Depositphotos

Понад 70 посадових осіб задекларували крипту в Одесі і області за 2022 рік. Це найвищий показник кількості декларацій криптовалюти в країні.

Про це Новини.LIVE дізнались з порталу Опендатабот.

Криптовалюта у деклараціях

По регіонах популярності крипти у 2022 році переважали Одеський та Дніпропетровський — по 72 декларації. 14% від загальної кількості криптовалюти в країні ділять між собою Одещина, Дніпропетровщита та Харківщина. Зазначимо, що до початку повномасштабної війни у трійці лідерів замість Одеси був Львів.



Кількість декларацій криптовалюти. Фото: скриншот

Найбільше власників цифрових грошей у 2022 році виявилося у Нацполіції — 171 (12%) і прокуратурі — 150 (10,5%). В Одесі 72 посадові особи внесли до своїх декларацій за 2022 рік електрону валюту, найпопулярнішою з яких є біткоїн.

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Нагадаємо, заступниця Одеського міського голови та директорка департаменту фінансів Одеської міської ради Світлана Бедрега оприлюднила декларацію за 2021-22 роки. Посадовиця отримала майже мільйон зарплати за рік повномасштабного вторгнення.

Також ми писали, що народний депутат України Олексій Гончаренко оприлюднив декларацію за 2022 рік. Відомо, що його дружина-підприємець має мільйонні статки.

Додамо, голова Одеської облради Григорій Діденко оприлюднив декларацію за 2022 рік. Відомо, що посадовець у рік початку повномасштабної війни "обзавівся" швейцарським годинником та придбав квартиру в Одесі для своєї радниці.