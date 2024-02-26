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Главные криптовалютчики — одесские чиновники задекларировали электронную валюту

26 февраля 2024 19:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Главные криптовалютчики — одесские чиновники задекларировали электронную валюту
Мужчина занимается криптовалютой. Фото: Depositphotos
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Более 70 должностных лиц задекларировали крипту в Одессе и области за 2022 год. Это самый высокий показатель количества деклараций криптовалюты в стране.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Опендатабот.

Криптовалюта в декларациях

По регионам популярности крипты в 2022 году преобладали Одесский и Днепропетровский — по 72 декларации. 14% от общего количества криптовалюты в стране делят между собой Одесчина, Днепропетровщита и Харьковщина. Отметим, что до начала полномасштабной войны в тройке лидеров вместо Одессы был Львов.

Главные криптовалютчики — Одесские чиновники задекларировали электронную валюту - фото 1
Количество деклараций криптовалюты. Фото: скриншот

Больше всего владельцев цифровых денег в 2022 году оказалось в Нацполиции — 171 (12%) и прокуратуре — 150 (10,5%). В Одессе 72 должностных лица внесли в свои декларации за 2022 год электронную валюту, самой популярной из которых является биткоин.

Больше о задекларированном доходе одесских чиновников

Напомним, заместитель Одесского городского головы и директор департамента финансов Одесского городского совета Светлана Бедрега обнародовала декларацию за 2021-22 годы. Чиновница получила почти миллион зарплаты за год полномасштабного вторжения.

Также мы писали, что народный депутат Украины Алексей Гончаренко обнародовал декларацию за 2022 год. Известно, что его жена-предприниматель имеет миллионное состояние.

Добавим, глава Одесского облсовета Григорий Диденко обнародовал декларацию за 2022 год. Известно, что чиновник в год начала полномасштабной войны "обзавелся" швейцарскими часами и приобрел квартиру в Одессе для своей советницы.

декларация
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Бюджетная декларация
полиция
биткоин
криптовалюта
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