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Премії на свята — скільки доплат отримали голови громад Одеської області

8 березня 2024 17:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Премії на свята — скільки доплат отримали голови громад Одеської області
Людина рахує гроші. Фото: Depositphotos
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Загалом у минулому році було виділено близько 2 мільйонів на премії до зарплатні 60 очільників громад Одещини. Деякі посадовці отримали у нагороду надбавку до 400 тисяч гривень.

Про це повідомляє громадська організаця NIKCENTER.

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 Згідно даних NIKCENTER, у більшості посадовців преміальні виплати не перевищували 50 тисяч. Однак, як стверджують фахівці центру, кілька очільників громад отримали торік "святкових" надбавок на 100-400 тисяч гривень. 

  • Людмилі Прокопечко, голова Доброславської ОТГ, протягом 2023 року отримала лише "святкових" виплат на 432 тисячі гривень. Крім цього, посадовиця отримувала 30 тис. грн щомісячної премії. Загалом — 462 тисячі гривень.
  • Тимур Хасаєв, голова Таїровської ОТГ, сукупно "святкової" винагороди отримав 320 тисяч на додачу до щомісячної премії, яка в середньому складала 35 тис. грн. Загалом виплати Хасаєва склали  440 тисячі гривень.
  • Микола Лук’янчук, очільник  Великодолинської ОТГ, щомісяця отримував в середньому 20-22 тисячі премії, а в грудні здобув відразу 120 тисяч. грн преміальних. Його річна зарплата склала приблизно 364 тисячі гривень.
  • Валерій Стоілакі, голова Визирської ОТГ  тримали 168 премій на свята, а щомісячні премії Стоілакі склали 18 тисяч. Загальна сума виплат Стоілакі — 330 тисяч гривень.
  • Марина Архірій, очільниця Красносільської ОТГ  отримала 162 тис. грн святкових премій відповідно, а сума щомісячних премій становить 22 тисячі. Загалом — 330 тисяч гривень.
  • Сергій Паламарчук, голова Куяльницької ОТГ. Отримав 173 тисячі гривень преміальних протягом року. Окрім цього, квартальнй та річнй премії на 140 тисяч. Загалом — 313 000 гривень.

Нагадаємо, що понад 70 посадових осіб задекларували крипту в Одесі і області за 2022 рік. Це найвищий показник кількості декларацій криптовалюти в країні.

Також ми писали, що заступниця Одеського міського голови та директорка департаменту фінансів Одеської міської ради Світлана Бедрега оприлюднила декларацію за 2021-22 роки. Посадовиця отримала майже мільйон зарплати за рік повномасштабного вторгнення. 

Додамо, що народний депутат України Олексій Гончаренко оприлюднив декларацію за 2022 рік. Відомо, що його дружина-підприємець має мільйонні статки.

Одеса
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