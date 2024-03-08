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Премии на праздники — сколько доплат получили главы громад Одесской области

8 марта 2024 17:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Премии на праздники — сколько доплат получили главы громад Одесской области
Человек считает деньги. Фото: Depositphotos
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Всего в прошлом году было выделено около 2 миллионов на премии в зарплату 60 глав громад Одесчины. Некоторые чиновники получили в награду прибавку в 400 тысяч гривен.

Об этом сообщает общественная организация NIKCENTER.

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Согласно данным NIKCENTER, у большинства должностных лиц премиальные выплаты не превышали 50 тысяч. Однако, как утверждают специалисты центра, несколько руководителей громад получили в прошлом году "праздничные" надбавки на 100-400 тысяч гривен.

  • Людмиле Прокопечко, председатель Доброславской ОТГ, в течение 2023 года получила только "праздничные" выплаты на 432 тысячи гривен. Кроме этого, чиновник получала 30 тыс. грн ежемесячной премии. В общей сложности — 462 тысячи гривен.
  • Тимур Хасаев, глава Таировской ОТГ, совокупно "праздничного" вознаграждения получил 320 тысяч в дополнение к ежемесячной премии, которая в среднем составляла 35 тыс. грн. В целом выплаты Хасаева составили 440 тысяч гривен.
  • Николай Лукьянчук, глава Великодолинской ОТГ, ежемесячно получал в среднем 20-22 тысяч премии, а в декабре получил сразу 120 тысяч. грн премиальных. Его годовая зарплата составила около 364 тысяч гривен.
  • Валерий Стоилаки, глава Визырской ОТГ держали 168 премий по праздникам, а ежемесячные премии Стоилаки составили 18 тысяч. Общая сумма выплат Стоилаки – 330 тысяч гривен.
  • Марина Архирий, глава Красносельской ОТГ получила 162 тыс. грн праздничных премий соответственно, а сумма ежемесячных премий составляет 22 тысяч. В общей сложности — 330 тысяч гривен.
  • Сергей Паламарчук, глава Куяльницкой ОТГ. Получил 173 тысяч гривен премиальных в течение года. Кроме этого, квартальной и годовой премии на 140 тысяч. В общей сложности — 313 000 гривен.

Напомним, что более 70 должностных лиц задекларировали крипту в Одессе и области за 2022 год. Это самый высокий показатель количества деклараций криптовалюты в стране.

Также мы писали, что заместитель Одесского городского головы и директор департамента финансов Одесского городского совета Светлана Бедрега обнародовала декларацию за 2021-22 годы. Чиновница получила почти миллион зарплаты за год полномасштабного вторжения.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко обнародовал декларацию за 2022 год. Известно, что его жена-предприниматель имеет миллионное состояние.

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