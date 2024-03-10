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Квартиры за границей у жены и новая машина — обнародовано состояние Александра Урбанского

10 марта 2024 19:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Квартиры за границей у жены и новая машина — обнародовано состояние Александра Урбанского
Александр Урбанский. Фото: facebook
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Заместитель председателя Одесского областного совета Александр Урбанский обнародовал состояние. В год полномасштабного вторжения России супруга чиновника приобрела две квартиры в Греции, а сам чиновник стал владельцем Audi SQ7.

Об этом Новости.LIVE узнали из данных сайта Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

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Что задекларировал чиновник и его семья

Согласно декларации Александра Урбанского, его жена Наталья стала владелицей двух квартир в Греции в декабре 2022 года. Площадь одной составляет 203,5 кв. м, а другой — 150. Также в том же месяце Александр Урбанский приобрел автомобиль Audi SQ7 2021 года, стоимостью 500 тыс. грн.

Кроме того, Наталья Урбанская стала владелицей акций болгарского ООО "Транс Форвард" и пяти Государственных облигаций Украины, а также приобрела земельные участки и садовый дом. В декларации также отмечено, что семья имеет 18 часов разных фирм, а также шубу из соболя и ювелирные украшения.

Денежные доходы семьи Урбанского

Суммарный доход семьи составил более 6 млн грн от предпринимательской деятельности и заработной платы, а также других дополнительных благ и отчуждения движимого имущества. Семья имеет значительные наличные сбережения и ссуды третьим лицам на сумму более миллиона гривен.

Другие декларации

Напомним, одесский городской голова Геннадий Труханов подал декларации о доходах. В настоящее время обнародованы доходы мэра за 2021 и 2022 годы. Впоследствии свои богатства обнародовал и мэр Черноморска Василий Гуляев, у которого жена оказалась миллионершей.

Кроме того, стало известно, сколько заработал председатель Одесского облсовета Григорий Диденко и Народный депутат Украины Алексей Гончаренко, у которого очень состоятельная жена.

Еще свое состояние обнародовала и главный финансист города Одессы. Светлана Бедрега получила около миллиона зарплаты за год полномасштабного вторжения.

Добавим, более 70 должностных лиц задекларировали крипту в Одессе и области за 2022 год. Это самый высокий показатель количества деклараций криптовалюты в стране.

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