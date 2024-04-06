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Новая машина и квартиры — глава Одесского облсовета существенно расширил свое имущество в 2023 году

6 апреля 2024 18:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Новая машина и квартиры — глава Одесского облсовета существенно расширил свое имущество в 2023 году
Григорий Диденко. Фото: sluga-narodu.com
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Глава Одесского облсовета Григорий Диденко обнародовал свежую декларацию. За 2023 год семья должностного лица значительно расширила свой имущественный портфель новыми машинами и квартирами.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных сайта Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

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По данным декларации, у главы облсовета появились в аренде две большие квартиры в Одессе, каждая из которых имеет площадь более 160 квадратных метров. Отметим, что в 2022 году они владели нежилым помещением в Трускавце, земельным участком в Венгрии, частью в квартире в Донецке и еще одной квартирой в Киеве, а также арендовали несколько небольших квартир в Одессе. Новинкой в декларации также стал внедорожник Audi SQ8 2021 года выпуска, который мать председателя облсовета, судя по всему, приобрела за пенсию. Стоимость такого автомобиля составляет около пяти миллионов гривен.

Драгоценности в декларации

Кроме этого, в декларации указано и ценное имущество, принадлежащее супруге председателя облсовета Юлии Диденко, являющейся народным депутатом Украины. У нее много ювелирных изделий: золото и бриллианты, а также часы Rolex и пальто из меха норки с соболиным воротником. Григорий Диденко также располагает несколькими дорогими часами от известных производителей.

Денежные сбережения

Зарплата председателя областного совета за 2023 год составила 678 тысяч гривен, а его жены — 603 тысячи гривен. Кроме того, Григорий Диденко сохраняет значительную сумму наличных денег в евро — более 217 тысяч, а Юлия Диденко — в долларах 180 тысяч. В гривнах на банковских счетах председателя облсовета хранится чуть менее 10 тысяч, а у его жены более 42 тысяч.

Напомним, председатель Одесской районной государственной администрации Александр Гринчак показал роскошные автомобили, которые находятся в собственности его родственников и жены, а также немалые денежные хранения. Кроме того, городской голова Одессы Геннадий Труханов также обнародовал декларацию о доходах и имуществе за 2023 год. Известно, что у главы города куда-то исчез богатый отчим.

декларация
Одесса
квартиры
авто
деньги
Одесская область
Одесская ОГА
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