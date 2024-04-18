Жена берет кредиты и покупает новые машины — декларация заместителя председателя Одесской ОВА

Сергей Кропива, заместитель председателя Одесской ОВА, Фото: Сергей Кропива

Заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Сергей Кропива обнародовал данные о доходе за 2023 год. В декларации он отметил, что его жена приобрела Mercedes за практически пять миллионов гривен, а самому Сергею два автомобиля пришлось продать.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных сайтаНационального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

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Доходы Сергея Крапивы

В декларации заместитель председателя Одесской ОВА указал, что получил значительные суммы дохода от предпринимательской деятельности и заработную плату по основному месту работы.

Доход от предпринимательской деятельности — 4 821 704 гривны.

Заработная плата по основному месту работы (в ОВА): 298 740 гривен.

Кроме этого, Ирина Кропива получила в прошлом году доход в 5396970 гривен. Также в сентябре женщина взяла кредит более чем на 2 миллиона гривен, но на конец года виновата была уже всего 1 миллион 745 тысяч гривен.

Состояние семьи

Наличными Сергей и Ирина Крапива хранят немаленькие суммы. В декларации заместитель ОВА указал около 80 тысяч долларов и более 3 миллионов гривен:

Ирина Крапива — 35 000 долларов и 2 930 000 гривен.

Сергей Кропива — 55 500 долларов и 555 000 гривен.

На банковских счетах у Сергея и Ирины Крапивы хранится в целом:

177 436 гривен.

10 000 долларов

2 343 евро.

Задекларированное имущество семьи Крапивы

Ирина Крапива приобрела Mercedes-Benz GLE-Class 2023 за 4 973 761 гривен, однако два автомобиля семья продала:

Hyundai Tucson 2016 – за 810 000 гривен.

Toyota Camry 2016 – за 518 000 гривен. Автомобиль Ирины Крапивы. Фото: скриншот

Сергей Кропива владеет половиной квартиры площадью 36,2 кв.м в Золотоноше в Черкасской области. Вместе с отцом, Василием Крапивой, владеют и пользуются квартирой 61,8 кв.м в Киеве.

Другие декларации

Ранее мы писали, что глава Одесского районного совета Виталий Барвиненко обнародовал свои декларации за 2022 и 2023 годы. Через два года он отметился получением двух новых квартир в Одессе и приобретением автомобиля Toyota Camry.



Также мы сообщали, что глава Одесского облсовета Григорий Диденко обнародовал свежую декларацию. За 2023 год семья должностного лица значительно расширила свой имущественный портфель новыми машинами и квартирами.