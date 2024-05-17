Первый заместитель главы Одесского облсовета взял займ у российского олигарха — декларация чиновника

Первый заместитель председателя Одесского облсовета Олег Радковский. Фото: Олег Радковский/facebook

Первый заместитель главы Одесского облсовета Олег Радковский, представитель партии "Батькивщина", опубликовал свою декларацию за 2023 год. В документе он указал ссуду в размере 2,83 миллиона гривен, которые получил от российского олигарха.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных сайта Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Читайте также:

Сомнительный заем

В 2011 году Радковский взял ссуду у Пономарчука, российского олигарха из Винницы, подписав расписку с условием уплаты 25% годовых. Однако он не вернул долг в установленные сроки. Пономарчук обратился в суд, требуя возврата долга в размере 750 тысяч долларов, а также процентов за пользование ссудой в размере 556 тысяч долларов и дополнительных процентов в 22,5 тысячи долларов. Одесский апелляционный суд удовлетворил его требования, и решение должно выполнять исполнительная служба Минюста.

Финансовое состояние должностного лица

Радковский задекларировал 9 миллионов гривен и 100 тысяч долларов наличными. Также у него кредит с 2004 года от банка с долгом в 183 тысячи долларов.

Жена чиновника Наталья владеет многими драгоценностями, в том числе часами и ювелирными украшениями и одеждой. С имущества жены стоимость указана на часы, а именно:

Часы марки Franck Muller — 800 000 гривен;

Часы марки Rolex — 100 000 гривен;

Часы марки Сartier — 150 000 гривен.

Стоимость другого имущества Натальи Радковской и ее прибыль в декларации не отражены.

Отсутствует информация о стоимости имущества Натальи Радковской. Фото: скриншот

Недвижимость и роскошная жизнь

Во время полномасштабной войны Радковский купил квартиру площадью 86,7 кв. м и автомобиль Mercedes Benz GL 550 (2007 года выпуска), не указав их стоимость. Также он не указал стоимость имущества, принадлежащего его жене, в том числе земельного участка площадью 907 кв. м и квартиры площадью 146,8 кв. м.

Другие декларации в Одессе

Напомним, что глава Киевского районного суда Одессы Сергей Чванкин задекларировал компанию в США, которой владеет его жена. Предприятие является владельцем квартиры в Майами, которая стоит более 12 миллионов гривен.

Мы писали, что первый заместитель городского головы Николаева Виталий Луков обнародовал декларацию о доходах и имуществе за 2023 год. Он отметил, что его жена Лариса Лукова стала владелицей дачного дома и земельного участка в городе.

Также мы сообщали, что заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Сергей Кропива обнародовал данные о доходе за 2023 год. В декларации он отметил, что его жена приобрела Mercedes за практически пять миллионов гривен, а самому Сергею два автомобиля пришлось продать.