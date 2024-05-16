Дружина купила квартиру у Маямі за понад 12 мільйонів — одеський суддя опублікував декларацію

Голова Київського районного суду Одеси Сергій Чванкін. Фото: Facebook / Київський районний суд м. Одеси

Голова Київського районного суду Одеси Сергій Чванкін задекларував компанію у США, якою володіє його дружина. Підприємство є власником квартири у Маямі,що коштує понад 12 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізнались з даних сайту Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

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Що відомо про бізнес дружини судді в США

Згідно з документами, дружина судді відкрила фірму OCEAN PROJECT 828 LLC у США. І за адресою, зазначеною у реєстрації, була куплена квартира в Маямі. Інформація про квартиру з'явилася в записах округу Бровард штату Флорида.

Декларація родини Чванкіна

У декларації за 2022 рік голова Київського райсуду Одеси вказав 9,7 млн грн доходів:

1,7 млн грн — це його зарплата,

0,5 млн грн — зарплата дружини Неллі Голубєвої в Одеській юракадемії.

2,9 млн грн — дружина судді заробила, займаючись підприємницькою діяльністю.

4,6 млн грн — родина заробила на процентах від депозитів, інвестиціях в облігації державної внутрішньої позики та відчуженні майна.

Валюта у готівці та на рахунках:

Станом на кінець 2022 року родина накопичила готівкою, а також на депозитах в гривні, доларах і євро близько 16,4 млн грн. Частину коштів сімʼя також тримає в Австрії. Згідно декларації, там в 2022 році дружина Чванкіна з дочкою отримали притулок.

Також суддя зазначив рахунки в американських банках. На момент подачі декларації на них було близько 52 тисяч доларів.

Витрати родини судді:

При цьому суддя Чванкін задекларував 3 млн грн витрат на купівлю Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) і оновлення власного автопарку. Витрати його дружини невідомі.

Інші декларації в Одесі

Ми писали, що перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков оприлюднив декларацію про доходи та майно за 2023 рік. Він зазначив, що його дружина Лариса Лукова стала власницею дачного будинку та земельної ділянки у місті.

Також ми повідомляли, що заступник голови Одеської обласної державної адміністрації Сергій Кропива оприлюднив дані про дохід за 2023 рік. У декларації він зазначив, що його дружина придбала Mercedes за практично п'ять мільйонів гривень, а самому Сергію дві автівки довелось продати.