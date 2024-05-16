Жена купила квартиру в Майами за более чем 12 миллионов — одесский судья опубликовал декларацию

Глава Киевского районного суда Одессы Сергей Чванкин. Фото: Facebook / Киевский районный суд г. Одессы

Глава Киевского районного суда Одессы Сергей Чванкин задекларировал компанию в США, которой владеет его жена. Предприятие является владельцем квартиры в Майами, которая стоит более 12 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных сайта Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

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Согласно документам, супруга судьи открыла фирму OCEAN PROJECT 828 LLC в США. И по адресу, указанному в регистрации, была куплена квартира в Майами. Информация о квартире появилась в записях округа Бровард штата Флорида.

Декларация семьи Чванкина

В декларации за 2022 год глава Киевского райсуда Одессы указал 9,7 млн грн доходов:

1,7 млн грн — это его зарплата,

0,5 млн грн — зарплата жены Нелли Голубевой в Одесской юракадемии.

2,9 млн грн — жена судьи заработала, занимаясь предпринимательской деятельностью.

4,6 млн грн — семья заработала на процентах от депозитов, инвестициях в облигации государственного внутреннего займа и отчуждении имущества.

Валюта в наличных и на счетах:

По состоянию на конец 2022 года семья накопила наличные деньги, а также на депозитах в гривне, долларах и евро около 16,4 млн грн. Часть средств семья также содержит в Австрии. Согласно декларации, там в 2022 году супруга Чванкина с дочерью получили убежище.

Также судья указал счета в американских банках. К моменту подачи декларации на них было около 52 тысяч долларов.

Расходы семьи судьи:

При этом судья Чванкин задекларировал 3 млн грн расходов на покупку Облигации внутренних государственных займов Украины (ОВГЗ) и обновление собственного автопарка. Расходы его жены неизвестны.

Другие декларации в Одессе

Мы писали, что первый заместитель городского головы Николаева Виталий Луков обнародовал декларацию о доходах и имуществе за 2023 год. Он отметил, что его жена Лариса Лукова стала владелицей дачного дома и земельного участка в городе.

Также мы сообщали, что заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Сергей Кропива обнародовал данные о доходе за 2023 год. В декларации он отметил, что его жена приобрела Mercedes за практически пять миллионов гривен, а самому Сергею два автомобиля пришлось продать.