Дружина стала власницею приватного будинку — заступник мера Миколаєва оприлюднив статки родини

Перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков оприлюднив декларацію за 2023 рік. Фото: скриншот

Перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков оприлюднив декларацію про доходи та майно за 2023 рік. Він зазначив, що його дружина, Лариса Лукова, стала власницею дачного будинку та земельної ділянки у місті.

Про це Новини.LIVE дізнались з даних сайту Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

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Нерухомість родини Лукових

Дачний будинок та земельна ділянка, які перейшли у власність Лариси Лукової, мають площу 29,7 квадратних метрів та 5,5 соток відповідно. Вартість цієї нерухомості — 142,5 тисяч гривень. Окрім цього, першому заступнику мера довелося розрахуватися за користування квартирою у Миколаєві площею 58,2 квадратних метри.

Віталій Луков у декларації за 2023 рік не вказав житловий будинок та землю у Вознесенську, які він декларував раніше. Однак у документі він зазначив значний дохід від відчуження нерухомого майна — 2,1 мільйона гривень.

Доходи та майнові активи родини

Загалом, доходи сім'ї першого заступника мера Миколаєва за минулий рік складалися з різних джерел.

Заробітна плата за основним місцем роботи Віталія Лукова — 933 тисячі 364 гривні.

Виплати йому як члену профспілки — 1 тисяча гривень.

Гонорар за проведення лекції Віталієм Луковим у Берліні — 31 тисячу 629 гривень.

Також 249 тисяч 960 гривень отримала дружина віцемера, Лариса Лукова, яка працює в лікарні міста Вознесенська.

Транспорт та готівка

Серед майнових активів Віталія Лукова вказано автомобіль Nissan Note 2012 року випуску та причіп "Турист". Родина у готівці зберігає 530 тисяч гривень.

Інщі декларації посадовців

Ми раніше писали, що заступник голови Одеської обласної державної адміністрації Сергій Кропива оприлюднив дані про дохід за 2023 рік. У декларації він зазначив, що його дружина придбала Mercedes за практично п'ять мільйонів гривень, а самому Сергію дві автівки довелось продати.

Також ми повідомляли, що голова Одеської районної ради Віталій Барвіненко оприлюднив свої декларації за 2022 та 2023 роки. За два роки він відзначився отриманням двох нових квартир у Одесі та придбанням автомобіля Toyota Camry.