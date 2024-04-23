Жена стала владелицей частного дома — заместитель мэра Николаева обнародовал состояние семьи

Первый заместитель городского головы Николаева Виталий Луков обнародовал декларацию за 2023 год. Фото: скриншот

Первый заместитель городского головы Николаева Виталий Луков обнародовал декларацию о доходах и имуществе за 2023 год. Он отметил, что его жена Лариса Лукова стала владелицей дачного дома и земельного участка в городе.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных сайта Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

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Недвижимость семьи Луковых

Дачный дом и земельный участок, перешедшие в собственность Ларисы Луковой, имеют площадь 29,7 квадратных метров и 5,5 соток соответственно. Стоимость этой недвижимости — 142,5 тысяч гривен. Кроме того, первому заместителю мэра пришлось рассчитаться за пользование квартирой в Николаеве площадью 58,2 квадратных метра.

Виталий Луков в декларации за 2023 год не указал жилой дом и землю в Вознесенске, которые он декларировал ранее. Однако в документе он отметил значительный доход от отчуждения недвижимого имущества — 2,1 миллиона гривен.

Доходы и имущественные активы семьи

В целом доходы семьи первого заместителя мэра Николаева за прошлый год состояли из разных источников.

Заработная плата по основному месту работы Виталия Лукова — 933 тысячи 364 гривны.

Выплаты ему как члену профсоюза — 1 тысяча гривен.

Гонорар за проведение лекции Виталием Луковым в Берлине — 31 тысячу 629 гривен.

Также 249 тысяч 960 гривен получила жена вице-мэра Лариса Лукова, которая работает в больнице города Вознесенска.

Транспорт и наличные

Среди имущественных активов Виталия Лукова указан автомобиль Nissan Note 2012 года выпуска и прицеп "Турист". Семья в наличных деньгах хранит 530 тысяч гривен.

Другие декларации должностных лиц

Мы ранее писали, что заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Сергей Кропива обнародовал данные о доходе за 2023 год. В декларации он отметил, что его жена приобрела Mercedes за практически пять миллионов гривен, а самому Сергею два автомобиля пришлось продать.

Также мы сообщали, что глава Одесского районного совета Виталий Барвиненко обнародовал свои декларации за 2022 и 2023 годы. Через два года он отметился получением двух новых квартир в Одессе и приобретением автомобиля Toyota Camry.