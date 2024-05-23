Бизнес в ЕС и три зарплаты — экс-председатель Одесской РВА Крук опубликовал декларацию

Юрий Крук, депутат Одесского облсовета. Фото: facebook/ Юрий Крук

Юрий Крук, депутат Одесского облсовета и экс-глава районной государственной администрации, обнародовал свою декларацию за 2023 год. Экс-чиновник отметил, что во время войны зарегистрировал компанию в Словакии, которая приобрела гостиничный комплекс Altis на берегу Оровского водохранилища.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных сайта Национального агентства по предотвращению коррупции(НАП ).

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Согласно декларации, в апреле 2022 Юрий Крук вместе с женой, братом Вячеславом и давним бизнес-партнером Александром Ройтбургом зарегистрировали фирму Altis Olympic Resort sro в Словакии. В ноябре 2022 года компания стала владельцем гостиничного комплекса Altis, включающего в себя собственную хоккейную арену, корты, бассейны и СПА-центр.

Это четырехзвездочный отель на 47 номеров, расположенный на территории площадью 13 тысяч кв. м. Стоимость проживания в самом дешевом номере составляет более 7 000 гривен в сутки. Комплекс не работал три года, но в этом сезоне после реконструкции снова открыл свои двери для гостей.

Также в июне 2022 года Юрий Крук зарегистрировал фирму World Wild Fish sro, которая раньше числилась в реестрах как медицинская компания Into-Sana sro. Основным видом деятельности новой компании является ремонт предметов личного и бытового назначения.

Продажа активов в Украине

Параллельно с приобретением недвижимости за границей, Юрий Крук активно распродавал активы в Украине. В июне 2023 года семья выставила на продажу за полтора миллиона долларов "паркинг" возле Маристеллы, фактически является шестиэтажным бизнес-центром на 2 000 кв. м коммерческой площади. Ранее Круки продали торговый центр "Волна" в Южном за 147 миллионов гривен и гостиницу "Моряк" в Черноморске за 84 миллиона гривен.

Доходы и финансовое состояние

Юрий Крук указал в декларации, что имел несколько путей получения дохода. А именно:

заработная плата в райгосадминистрации Одессы - 463 380 гривен;

заработная плата в ООО "Украинская национальная транспортная компания" — 48 571 гривен;

доход от занятия предпринимательской деятельностью — 40 033 000 гривен.

Пути дохода Юрия Крука. Фото: скриншот

Семья сохраняет большое состояние как наличными в национальной и иностранной валютах. Так, Юрий Крук вместе с супругой, Светланой, имеют 850 000 долларов, 305 398 евро. Кроме этого, в документе Крук отметил 36 300 000 гривен, которые зарегистрированы исключительно на жену.

Что касается банковских счетов, то у семьи есть несколько небольших сбережений во многих банках мира, вроде KBC Brussels, TATRA BANKA, ZAPAD BANKA и AXA BANK.

Светлана Крук держит валюту в банках ЕС. Фото: скриншот

Другие декларации должностных лиц

Мы писали, что первый заместитель председателя Одесского облсовета Олег Радковский, представитель партии "Батькивщина", опубликовал свою декларацию за 2023 год. В документе он указал ссуду в размере 2,83 миллиона гривен, которую получил от российского олигарха.

Также мы писали, что глава Киевского районного суда Одессы Сергей Чванкин задекларировал компанию в США, которой владеет его жена. Предприятие является владельцем квартиры в Майами, которая стоит более 12 миллионов гривен.

Добавим, что первый заместитель городского головы Николаева Виталий Луков обнародовал декларацию о доходах и имуществе за 2023 год. Он отметил, что его жена Лариса Лукова стала владелицей дачного дома и земельного участка в городе.