В Южном отделы подряд на ремонт освещения в парке мужчине чиновницы

Фонари в парке. Фото иллюстративное: unsplash

Муж сотрудницы Южненского городского совета получил подряд на ремонт электросетей в парке Приморский. Стоимость обновления электричества составила более ста тысяч гривен.

Об этом пишет "Антикоррупционное измерение" со ссылкой на закупку.

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Что известно о закупке

Чиновники Южненского городского совета в Одесской области заключили соглашение на текущий ремонт электрических сетей в парке Приморский с физическим лицом-предпринимателем Александром Булгаковым. Стоимость работ, охватывающих участок от летнего павильона для шахматно-шашечного клуба до трансформаторной подстанции №838, составила 126 132 грн. Известно, что подрядчик зарегистрировался как ФЛП в феврале 2024 года, а уже в апреле он выиграл аукцион. Кроме этого, Александр Булгаков, по информации издания, по совместительству еще и главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности исполнительного комитета Южного городского совета Карины Булгаковой.

Что известно о семье Булгаковых

В то же время, согласно декларациям Карины Булгаковой, их семья не имеет собственной недвижимости в Одесской области. Единственная квартира, указанная в собственности ее мужа, находится в городе Ясиноватая Донецкой области. При этом ее муж зарегистрирован в квартире по улице Строителей, 7 в Южном. Булгакова также отметила, что ее муж работает в порту "ТИС" и ООО "Лесчане", последняя из которых неоднократно получала подряды от Южненского горсовета.

Больше о декларациях чиновников в Одесской области

Напомним, Юрий Крук, депутат Одесского облсовета и экс-глава районной государственной администрации, обнародовал свою декларацию за 2023 год. Экс-чиновник отметил, что во время войны зарегистрировал компанию в Словакии, которая приобрела гостиничный комплекс Altis на берегу Оровского водохранилища.

Также мы писали, что первый заместитель председателя Одесского облсовета Олег Радковский, представитель партии "Батькивщина", опубликовал свою декларацию за 2023 год. В документе он отметил ссуду в размере 2,83 миллиона гривен, которую получил от российского олигарха.

Добавим, глава Киевского районного суда Одессы Сергей Чванкин задекларировал компанию в США, которой владеет его жена. Предприятие является владельцем квартиры в Майами, которая стоит более 12 миллионов гривен.