Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Тендер для своих — на Одесчине отдали подряд мужу чиновницы arrow

Тендер для своих — на Одесчине отдали подряд мужу чиновницы

6 июля 2024 12:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Южном отделы подряд на ремонт освещения в парке мужчине чиновницы
Фонари в парке. Фото иллюстративное: unsplash
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Муж сотрудницы Южненского городского совета получил подряд на ремонт электросетей в парке Приморский. Стоимость обновления электричества составила более ста тысяч гривен.

Об этом пишет "Антикоррупционное измерение" со ссылкой на закупку.

Читайте также:

Что известно о закупке

Чиновники Южненского городского совета в Одесской области заключили соглашение на текущий ремонт электрических сетей в парке Приморский с физическим лицом-предпринимателем Александром Булгаковым. Стоимость работ, охватывающих участок от летнего павильона для шахматно-шашечного клуба до трансформаторной подстанции №838, составила 126 132 грн. Известно, что подрядчик зарегистрировался как ФЛП в феврале 2024 года, а уже в апреле он выиграл аукцион. Кроме этого, Александр Булгаков, по информации издания, по совместительству еще и главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности исполнительного комитета Южного городского совета Карины Булгаковой.

Что известно о семье Булгаковых

В то же время, согласно декларациям Карины Булгаковой, их семья не имеет собственной недвижимости в Одесской области. Единственная квартира, указанная в собственности ее мужа, находится в городе Ясиноватая Донецкой области. При этом ее муж зарегистрирован в квартире по улице Строителей, 7 в Южном. Булгакова также отметила, что ее муж работает в порту "ТИС" и ООО "Лесчане", последняя из которых неоднократно получала подряды от Южненского горсовета.

Больше о декларациях чиновников в Одесской области

Напомним, Юрий Крук, депутат Одесского облсовета и экс-глава районной государственной администрации, обнародовал свою декларацию за 2023 год. Экс-чиновник отметил, что во время войны зарегистрировал компанию в Словакии, которая приобрела гостиничный комплекс Altis на берегу Оровского водохранилища.

Также мы писали, что первый заместитель председателя Одесского облсовета Олег Радковский, представитель партии "Батькивщина", опубликовал свою декларацию за 2023 год. В документе он отметил ссуду в размере 2,83 миллиона гривен, которую получил от российского олигарха.

Добавим, глава Киевского районного суда Одессы Сергей Чванкин задекларировал компанию в США, которой владеет его жена. Предприятие является владельцем квартиры в Майами, которая стоит более 12 миллионов гривен.

Одесса тендер Одесская область уличное освещение Одесская ОГА Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

23 июня 2024

01:45 Что делать, если в ТЦК отказываются принимать документ из "Резерв+" — объяснение Минобороны