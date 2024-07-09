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Виталий Ким обвинен в манипуляциях по сметам на 1,5 млрд гривен

9 июля 2024 11:09
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Виталия Кима обвинили в махинациях с закупками: детали
Глава николаевской ОВА Виталий Ким. Фото: Виталий Ким
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким оказался в центре скандала из-за обвинений в завышении смет на строительство водопровода и фортификаций на сумму 1,5 миллиарда гривен. Цены на трубы для водопровода были завышены в два-три раза по сравнению с рыночными.

Об этом пишет издание "Наши Деньги".

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Детали скандала

Виталий Ким признал завышение стоимости на 30% и обещал договориться о скидке. Однако никаких изменений в сметах не произошло. Кроме того, согласно бюджету трубы диаметром 200 мм были закуплены за 3 954 грн за метр при рыночной цене 1 600 — 1 700 грн за метр. А трубы диаметром 160 мм были закуплены по цене 3 054 грн за метр, тогда как рыночная цена составляла 1 050 — 1 200 грн за метр.

Кима обвинили в махинациях со сметами
Цены закупок по данным издания. Фото: "Наші Гроші"

Кроме того, подрядчиками наняли скандальные фирмы. Например, ООО "Одеспецэнерго" принадлежит одесситу Вадиму Шевченко, внештатному советнику вице-премьера Ольги Стефанишиной, которого уволили после скандала с ветеринаром.

О марже в фортификациях

Оказалось, что из десятка заказчиков именно в сметах Николаевской ОВА на общую сумму 0,5 млрд грн были самые высокие отпускные цены бревен — 11 400 грн за кубометр и плюс 720 грн/куб за доставку по территории области. По данным издания "Наши деньги" биржевая цена — 2 400 грн за кубометр. Доставка по железной дороге в Николаев — еще до 1 500 грн. Еще 300 грн стоит подвоз/загрузка. Следовательно, по этим подсчетам отпускная цена составляет 4 400 грн за кубометр.

Ким ответил на обвинение
Сообщение Виталия Кима. Фото: скриншот "Наші Гроші"

Витай Ким в ответ на обвинения отметил, что отпускная бревен должна быть 7 440 грн, а еще 3 960 грн — это цена доставки. То есть, в сумме отпускная цена та же — 11 400 грн. Сам глава Николаевской ОВА пока не предоставил подробных комментариев по предъявленным обвинениям.

Мы писали, что чиновники Южненского городского совета в Одесской области заключили соглашение на текущий ремонт электрических сетей в парке Приморский с физическим лицом-предпринимателем Александром Булгаковым. Отметим, что он является главным специалистом отдела бухгалтерского учета и отчетности исполнительного комитета Южного городского совета Карины Булгаковой.

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