Завершение строительства водопровода в Николаеве планируется в следующем году

Исправный водопровод. Фото иллюстративное: УНИАН

Строительство водопровода в Николаеве будет завершено в августе 2025 года. В настоящее время продолжаются работы по решению проблем с очистными сооружениями города, для чего будут привлекать международную помощь.

Об этом в пятницу, 18 октября, сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

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Сообщение пресс-службы Министерства развития общин и территорий Украины. Фото: скриншот

Водопровод для Николаева

Строительство водопровода в Николаевской области, являющееся важной частью восстановления критической инфраструктуры, планируют завершить к августу 2025 года. По информации Министерства, сейчас важным вызовом остаются очистные сооружения города, нуждающиеся в модернизации. В связи с этим Украина обратилась к своим французским партнерам с просьбой предоставить модульные очистные системы в рамках соглашения на 200 миллионов евро. Это позволит значительно улучшить качество водоснабжения в регионе.

Кроме того, параллельно со строительством водопровода и модернизацией очистных сооружений, Министерство работает над реформой Агентства по водным ресурсам, чтобы сделать его работу более прозрачной и эффективной.

Ситуация с питьевой водой в Николаеве

Проблемы с водой в Николаеве начались после уничтожения водопровода в районе села Киселевка Херсонской области. Трубу разорвало после попадания в нее снаряда. Рабочие пытались устранить повреждения, однако из-за обстрелов сделать это им не удалось.

Напомним, украинцам направили третьи платежки за газ. Также в Украине в новый отопительный сезон 2024-2025 стоимость централизованного отопления для большинства бытовых потребителей останется неизменной.