В Николаеве определились, кто будет строить водопровод

Водопроводчик за работой. Фото: Николаевводоканал

Служба восстановления и развития Николаевской области выбрала подрядчиков для строительства нового водозабора и водопровода. Они должны обеспечить город пресной водой. Завершить работу планируют до 24 декабря.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из объявлений на сайте Prozorro.

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Что будут строить

В системе публичных закупок обнародованы тендеры на работы на двух участках. Речь идет о строительстве водозабора из реки Южный Буг в Новой Одессе и магистрального водопровода в Николаев. Их стоимость соответственно 2,5 млрд грн и 2,6 млрд грн.

Строительством водозабора будет заниматься фирма "Ростдорстрой", связываемая с мэром Одессы Геннадием Трухановым. Водопровод будет строить киевская компания "Укртрансмост".

Отметим, что после удара россиян по водопроводу в Херсонской области в апреле 2022 года Николаев остался без питьевой воды. На сегодня вода в водопроводной системе города техническая.

Напомним, в Николаеве открыли новую точку выдачи питьевой воды. Также стало известно, как продвигается решение вопроса об обеспечении города водой.