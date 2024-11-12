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Работы за 37 млн — в Одессе снова отремонтируют спуск Блажко

12 ноября 2024 10:11
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
За повторный ремонт спуска Блажко в Одессе заплатят 37 млн — кто подрядчик
Спуск Маринеско в Одессе. Фото: Yuriy Kvach
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Управление капитального строительства Одесского горсовета заключило договор с компанией "Ростдорстрой" о строительстве новой дренажной системы на спуске Виталия Блажко (бывший Маринеско). Работы должны быть завершены до мая следующего года.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали с платформы Prozorro.

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Объявление о заключении договора. Фото: Prozorro

Что будут делать

На спуске планируют обустроить две дренажные системы, чтобы отвести воду. Основные работы запланированы на период с ноября 2024 по апрель 2025 года. Уже к концу этого месяца начнут демонтировать трамвайные рельсы. Это приведет к временному сокращению маршрута №7.

Кто будет делать

Подрядчика фирму "Ростдорстрой" связывают с городским головой Одессы Геннадием Трухановым. Владельцем компании является депутат Одесского городского совета от партии "Доверяй делам" Юрий Шумахер. Отметим, что "Ростдорстрой" являлся единственным участником тендера.

Что происходит на спуске

Напомним, ремонт спуска Маринеска завершили летом 2020 года. Но уже в апреле 2022 года на проезжей части улицы образовалась трещина, а прилегающий к трамвайным путям участок просел. По словам вице-мэра Александра Филатова, геодезические замеры производятся еженедельно и показывают, что склон движется на 1-2 миллиметра.

Напомним, "Ростдорстрой" выиграл тендер на строительство водопровода, который должен снабдить Николаев пресной водой. Ранее суд отказал компании в разблокировании подряда по ремонту и стабилизации аварийной дамбы Хаджибейского лимана.

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