Хто заробляє на відновленні Одещини після російських обстрілів

Відновлювальні роботи на Одещині. Фото: скриншот

На відновлення об'єктів, пошкоджених внаслідок російських атак, в Одеській та Миколаївській областях витрачають десятки мільйонів гривень. Гроші виділяють не тільки з державного бюджету, але й з міжнародної допомоги. Журналісти стверджують, що під час закупівель не обійшлося без махінацій.

Про це йдеться у фільмі-розслідуванні "Велике відновлення", який зняв Центр публічних розслідувань.

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Витрати зростають

Автори фільму з'ясували, що у перший рік повномасштабної війни на відбудову Одеської області витратили приблизно 123 млн грн. З них 80 млн грн отримала компанія вінницького бізнесмена Максима Шкіля — подробиці цієї закупівлі засекречені.

У 2023 році Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області провела 164 закупівлі на майже 9 млрд грн. Найдорожчими виявилися два секретні тендери на загальну суму у 5 млрд грн. Гроші без відкритих торгів отримали фірми "Ростдорстрой" й "Австомагістраль-Південь". Першу з них очолює депутат Одеської міськради від партії "Довіряй ділам" Юрій Шумахер.

З січня по листопад поточного року проводили 148 закупівель на загальну суму майже 8 млрд грн. Найбільше грошей отримали, знов-таки, "Ростдорстрой" й "Австомагістраль-Південь".

При цьому журналісти нагадують, що нерідко ремонти виконуються неякісно, а ціни на роботи та матеріали виявляються завищеними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найбільші порушення під час відновлення Одеси після обстрілів. Також ми писали, що ремонт пошкодженого внаслідок російського обстрілу будинку доручили фірмі, яка не мала ані матеріалів, ані професійних працівників.