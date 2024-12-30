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Восстановление Одесчины после обстрелов — кто получает миллионы

30 декабря 2025 11:31
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Кто зарабатывает на восстановлении Одесщины после российских обстрелов
Восстановительные работы в Одесской области. Фото: скриншот
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

На восстановление объектов, поврежденных в результате российских атак, в Одесской и Николаевской областях тратят десятки миллионов гривен. Деньги выделяют не только из государственного бюджета, но и из международной помощи. Журналисты утверждают, что при закупках не обошлось без махинаций.

Об этом говорится в фильме-расследовании "Большое восстановление", снятом Центром публичных расследований.

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Авторы фильма выяснили, что в первый год полномасштабной войны на восстановление Одесской области потратили около 123 млн грн. Из них 80 млн грн получила компания винницкого бизнесмена Максима Шкиля — подробности этой закупки засекречены.

В 2023 году Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области провела 164 закупки почти на 9 млрд грн. Самыми дорогими оказались два секретных тендера на общую сумму в 5 млрд грн. Деньги без открытых торгов получили фирмы "Ростдорстрой" и "Австомагистраль-Юг". Первую из них возглавляет депутат Одесского горсовета от партии "Доверяй делам" Юрий Шумахер.

С января по ноябрь текущего года проводилось 148 закупок на общую сумму почти 8 млрд грн. Больше всего денег получили опять-таки "Ростдорстрой" и "Австомагистраль-Юг".

При этом журналисты напоминают, что нередко ремонты выполняются некачественно, а цены на работы и материалы оказываются завышенными.

Напомним, ранее мы рассказывали о самых больших нарушениях во время восстановления Одессы после обстрелов. Также мы писали, что ремонт поврежденного в результате российских обстрелов дома поручили фирме, которая не имела ни материалов, ни профессиональных работников.

Одесса деньги Одесская область обстрелы Новости Одессы восстановление

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