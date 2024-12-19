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Відновлення Одеси після обстрілів РФ — порушень на мільйони

19 грудня 2024 15:31
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Порушення під час відбудови будинків в Одесі, що відомо
Одеські чиновники у пошкодженому будинку. Фото: Одеська мерія
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Структури одеської мерії є найбільшими замовниками відновлення житла і нежитлових будинків у регіоні. Але до більшості великих тендерів є питання у аудиторів. Частину договорів намагаються розірвати через суд.   

Про це йдеться у розслідуванні видання Nikcenter.

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Претензії аудиторів

За даними розслідувачів, тільки цього року управління капітального будівництва Одеської міськради провело 27 закупівель на загальну суму майже 1 млрд грн. Втім, у дев'яти найбільших тендерів цієї установи фахівці Державної аудиторської служби виявили порушення.

Чотири договори аудитори вимагають розірвати. Йдеться про реставрацію хірургічного павільйону лікарні №1 за 168 млн грн, капремонт школи №12 за 69 млн грн та школи №61 за 120 млн грн, а також реставрацію Валіховського корпусу інфекційної лікарні за 148 млн грн. Всі ці справи зараз розглядаються у судах. Крім того, про скасування двох закупівель управлення капбудівництва через порушення відзвітувало Бюро економічної безпеки. 

З третьої спроби

Розслідувачі зазначають, що контракти на реконструкцію усіх п’яти найбільших об’єктів вартістю понад 100 млн грн управління капітального будівництво укладало лише з третьої спроби. 

"Причини скасування торгів або розірвання укладених угод вказувалися різні, але у будь-якому випадку з такою кількістю помилок роботу організатора тендерів з такою кількістю важко назвати успішною", — йдеться у матеріалі. 

Сумнівні підрядники й завищені ціни

Розслідувачі стверджують, що найбільшу кількість підрядів на відновлення в Одеській області виграють консорціум "АВІС" та його складова, фірма "Інж-Строй". Ці підприємства фігурують у кримінальних справах, зокрема, про підроблення документів і ухилення від податків.

Крім того, у ЗМІ регулярно з'являється інформація про завищення цін у кошторисах на відбудову житла та соціальних об'єктів на Одещині. Зокрема, у контракті на реконструкцію інфекційної лікарні знайшли переплату на 12 млн грн.

Нагадаємо, в Одесі планують відремонтувати підвал за 8 млн грн. Також у місті ремонт пошкодженого внаслідок російського обстрілу будинку доручили фірмі, яка не мала ані матеріалів, ані професійних працівників.

Одеса ремонт тендер розслідування Новини Одеси відновлення

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