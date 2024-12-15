Поточний ремонт підвалу в Одесі за 7,8 млн грн: деталі тендера

Вхід до укриття. Фото: Новини.LIVE

В Одесі оголошено тендер на поточний ремонт підвального приміщення у Пересипському районі. Очікувана вартість робіт становить майже вісім мільйонів.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Тендер на поточний ремонт нежитлового підвального приміщення №801, розташованого за адресою: м. Одеса, проспект Князя Володимира Великого, 147/1 оголосило Комунальне підприємство "Житлово-комунальний сервіс "Північний". Очікувана вартість робіт становить 7 877 628 грн. Фінансування проєкту здійснюється коштом місцевого бюджету.

Що планують зробити

Ремонтні роботи включатимуть підготовчі етапи, зокрема демонтаж цегляних перегородок, улаштування підлог із пароізоляцією та цементними стяжками, оздоблення стін декоративними сумішами, фарбування поверхонь та монтаж дверей і вікон. Також передбачені електромонтажні роботи, зокрема встановлення освітлювальної арматури, прокладання кабельних мереж і монтаж силового обладнання.

Строк виконання робіт визначений до 31 грудня 2025 року. Підрядник буде зобов’язаний виконати всі етапи робіт відповідно до локального кошторису.

Нагадаємо, в Одеській області оновлять харчоблок ліцею за 20 мільйонів гривень. Також в регіоні планують відремонтувати сільський клуб за два мільйони.