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На Одещині оновлять харчоблок ліцею за 20 мільйонів гривень

1 грудня 2024 17:56
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Капітальний ремонт харчоблоку в Усатівському ліцеї: скільки витратять
Жінка у шкільній їдальні накриває на стіл. Фото ілюстративне: УНІАН
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Усатівському ліцеї, що в Одеській області, заплановано капітальний ремонт харчоблока. Очікувана вартість робіт становить понад 20 млн грн. Тендер вже оголошено, а завершення робіт заплановано на липень наступного року.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro

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Повідомлення про аукціон. Фото: скриншот

Більше про тендер

Відділ освіти Усатівської сільської ради оголосив тендер на капітальний ремонт харчоблоку їдальні в будівлі Усатівського ліцею ім. П.Д. Вернидуба, розташованого в с. Усатове Одеського району. Роботи передбачають оновлення інфраструктури, створення безпечних та комфортних умов для організації харчування учнів.

Очікувана вартість ремонтних робіт становить 21 754 385 грн. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій — 13 грудня 2024 року, а сам аукціон відбудеться того ж дня. Завершити ремонт планується до 30 липня 2025 року. Джерело фінансування проєкту — місцевий бюджет. 

Що планують зробити 

До технічного завдання входять роботи з посилення конструкцій, прокладання нових інженерних мереж, встановлення сучасного обладнання та оновлення інтер’єру харчоблоку. Вимоги до виконання робіт відповідають державним будівельним нормам. Також передбачена заміна системи опалення, водопостачання, електромережі, кухонного устаткування, техніки в цехах тощо. У їдальні планують встановити меблі-трансформери, що дозволить забезпечити додатковий простір. Проходи у приміщенні їдальні передбачені достатньої ширини для пересування осіб на візку. Також у списку є й підготовчі роботи, а саме:

  • демонтаж та заміна стелі, підлоги та вікон,
  • заміна трубопроводів,
  • відбивання тинькування й укладення нового,
  • ґрунтування стін та інше.

Нагадаємо, Усатівська сільська рада оголосила тендер на будівництво артезіанської свердловини за майже два мільйони гривень. Також сільрада хоче закупити солодощів до новорічних свят на 700 тисяч гривень.

Одеса ремонт тендер Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси

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