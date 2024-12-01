Капитальный ремонт пищеблока в Усатовском лицее: сколько потратят

Женщина в школьной столовой покрывает стол. Фото иллюстративное: УНИАН

В Усатовском лицее, что в Одесской области, запланирован капитальный ремонт пищеблока. Ожидаемая стоимость работ составляет более 20 млн. грн. Тендер уже объявлен, а завершение работ запланировано на июль следующего года.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Больше о тендере

Отдел образования Усатовского сельского совета объявил тендер на капитальный ремонт пищеблока столовой в здании Усатовского лицея им. П.Д. Вернидуба, расположенного в с. Усатово Одесского района. Работы подразумевают обновление инфраструктуры, создание безопасных и комфортных условий для организации питания учащихся.

Ожидаемая стоимость ремонтных работ составляет 21 754 385 грн. Конечный срок подачи тендерных предложений — 13 декабря 2024 года, а сам аукцион состоится в тот же день. Завершить ремонт планируется к 30 июля 2025 года. Источник финансирования проекта — местный бюджет.

Что планируют сделать

В техническое задание входят работы по усилению конструкций, прокладке новых инженерных сетей, установке современного оборудования и обновлению интерьера пищеблока. Требования к выполнению работ отвечают государственным строительным нормам. Также предусмотрена замена системы отопления, водоснабжения, электросети, кухонного оборудования, техники в цехах. В столовой планируется установить мебель-трансформеры, что позволит обеспечить дополнительное пространство. Проходы в помещении столовой предусмотрены достаточной ширины для передвижения на тележке. Также в списке есть и подготовительные работы, а именно:

демонтаж и замена потолка, полов и окон,

замена трубопроводов,

отражение штукатурки и укладки нового,

грунтование стен и прочее.

Напомним, Усатовский сельский совет объявил тендер на строительство артезианской скважины почти за два миллиона гривен. Также сельсовет хочет закупить сладости к новогодним праздникам на 700 тысяч гривен.