Будівництво артезіанської свердловини в Усатовому

Людина миє руки. Фото ілюстративне: freepik

Усатівська сільська рада Одеського району оголосила тендер на будівництво артезіанської свердловини. Очікувана вартість робіт становить майже два мільйони гривень, фінансування здійснюється коштом місцевого бюджету.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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Більше про закупівлю

Тендер на будівництво артезіанської свердловини в селі Усатове був оприлюднений 27 листопада 2024 року. Очікувана вартість закупівлі становить 1 752 654. Заявки від постачальників прийматимуться до 12 грудня, початок аукціону у той же день. Завершення робіт має відбутися до 31 березня 2025 року. Фінансування забезпечується місцевим бюджетом.

Що планують зробити

Проєкт передбачає буріння свердловини різної глибини, облаштування огорожі, встановлення воріт, хвірток і проведення інших інфраструктурних робіт.

Нагадаємо, у селищі Ліски Одеського району заплановано будівництво нової пішохідної доріжки за понад три мільйони гривень Також Усатівська сільська рада хоче закупити солодощів до новорічних свят на 700 тисяч гривень.