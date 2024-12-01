Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Одещині з'явиться артезіанська свердловина за два мільйони arrow

На Одещині з'явиться артезіанська свердловина за два мільйони

1 грудня 2024 10:55
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Будівництво артезіанської свердловини в Усатовому
Людина миє руки. Фото ілюстративне: freepik
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Усатівська сільська рада Одеського району оголосила тендер на будівництво артезіанської свердловини. Очікувана вартість робіт становить майже два мільйони гривень, фінансування здійснюється коштом місцевого бюджету.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro

Читайте також:
На Одещині за два мільйони з'явиться артезіанська свердловина - фото 1
Оголошення про проведення аукціону. Фото: скриншот

Більше про закупівлю

Тендер на будівництво артезіанської свердловини в селі Усатове був оприлюднений 27 листопада 2024 року.  Очікувана вартість закупівлі становить 1 752 654. Заявки від постачальників прийматимуться до 12 грудня, початок аукціону у той же день. Завершення робіт має відбутися до 31 березня 2025 року. Фінансування забезпечується місцевим бюджетом.

Що планують зробити

Проєкт передбачає буріння свердловини різної глибини, облаштування огорожі, встановлення воріт, хвірток і проведення інших інфраструктурних робіт.

Нагадаємо, у селищі Ліски Одеського району заплановано будівництво нової пішохідної доріжки за понад три мільйони гривень Також Усатівська сільська рада хоче закупити солодощів до новорічних свят на 700 тисяч гривень. 

Одеса тендер Одеська область вода Одеська ОДА Новини Одеси

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:05 В Україні 33 роки тому голосували за незалежність — як це було

10:55 На Одещині з'явиться артезіанська свердловина за два мільйони

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

Новина з фото

10:35 Казкові станції метро світу — які ціни на квитки у 2024 році

10:34 У Рівненській області пролунали вибухи — що відомо

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

10:31 На кордоні фіксують черги на одному з пунктів пропуску

10:20 У Чорному морі чергують ворожі ракетоносії — загроза для Одещини

10:18 В ПС відповіли, скільки ворожих дронів збили під час атаки РФ

10:12 В Україні з'являться нові іспити під час вступної кампанії-2025

09:58 Окупанти вдарили дроном по маршрутці в Херсоні, є жертви

11:05 В Україні 33 роки тому голосували за незалежність — як це було

10:55 На Одещині з'явиться артезіанська свердловина за два мільйони

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

Новина з фото

10:35 Казкові станції метро світу — які ціни на квитки у 2024 році

10:34 У Рівненській області пролунали вибухи — що відомо

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

10:31 На кордоні фіксують черги на одному з пунктів пропуску

10:20 У Чорному морі чергують ворожі ракетоносії — загроза для Одещини

10:18 В ПС відповіли, скільки ворожих дронів збили під час атаки РФ

10:12 В Україні з'являться нові іспити під час вступної кампанії-2025

09:58 Окупанти вдарили дроном по маршрутці в Херсоні, є жертви

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

30 листопада 2024
Ексклюзив

21:32 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

07:39 Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь

06:40 Ціни на латунь в Україні — яка вартість 1 кг брухту у листопаді

29 листопада 2024

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

28 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

Text

19:15 Берлінська заявила, що Україна поки неспроможна відновити кордони

Text

15:29 Українська нація може скоро зникнути — Богомолець пояснила чому

Text

08:24 Білозір заявила про 3,7 млн чоловіків, яких ще можна призвати

29 листопада 2024
Text

23:49 Гравці STALKER 2 будуть класними операторами дронів, — Єхануров

Text

22:14 Не Трамп — Білозір пояснила, хто потрібен для закінчення війни

Text

18:05 Поїздка Сирського на фронт і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершення війни — як це бачать одесити

Text

13:48 Нардеп пояснив, чому ЄС не влаштовує розвиток бізнесу України

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

Text

13:01 Потужні вибухи в Криму та заява Путіна про мир — ефір День.LIVE

Text

12:42 Нардеп пояснив, де брати гроші на підтримку ветеранів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК