Строительство артезианской скважины в Усатовом

Человек моет руки. Фото иллюстративное: freepik

Усатовский сельсовет Одесского района объявил тендер на строительство артезианской скважины. Ожидаемая стоимость работ составляет почти два миллиона гривен, финансирование осуществляется за счет местного бюджета.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Больше о закупке

Тендер на строительство артезианской скважины в селе Усатово был обнародован 27 ноября 2024 года. Ожидаемая стоимость закупки составляет 1 752 654. Заявки от поставщиков будут приниматься до 12 декабря, начало аукциона в тот же день. Завершение работ должно состояться до 31 марта 2025 года. Финансирование обеспечивается местным бюджетом.

Что планируют сделать

Проект предусматривает бурение скважины разной глубины, обустройство ограждения, установку ворот, калиток и проведение других инфраструктурных работ.

Напомним, в поселке Лески Одесского района запланировано строительство новой пешеходной дорожки за более трех миллионов гривен. Также Усатовский сельский совет хочет закупить сладости к новогодним праздникам на 700 тысяч гривен.