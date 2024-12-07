Капітальний ремонт Будинку культури у Нерубайському: детал

Актова зала. Фото ілюстративне: УНІАН

Будівлю Нерубайського сільського будинку культури капітально відремонтують задля енергоощадження та підготовки до опалювального сезону. Для цього оголосили тендер і назначили ціну у понад два мільйони гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Пропозиції постачальників прийматимуться до 21 грудня 2024 року, а сам аукціон заплановано на 23 грудня. Завершення всіх робіт передбачено до 30 травня 2025 року. Замовником проєкту є Управління освіти, культури, молоді, спорту та туризму Нерубайської сільської ради. Очікувана вартість робіт становить 2 264 894 гривні, а джерелом фінансування є місцевий бюджет.

Що планують зробити

Згідно з тендерною документацією, ремонт передбачає покращення енергоефективності будівлі та адаптацію до опалювального сезону. Основними роботами будуть оновлення підлог, стель, стін, а також встановлення нових дверних блоків, електромонтажні роботи та облаштування сучасних систем оповіщення.

Нагадаємо, в Одеській області оновлять харчоблок ліцею за 20 мільйонів гривень. Також Усатівська сільська рада Одеського району оголосила тендер на будівництво артезіанської свердловини.