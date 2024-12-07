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На Одесчине обновят сельский клуб за несколько миллионов

7 декабря 2024 16:24
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Капитальный ремонт Дома культуры в Нерубайском: деталь
Актовый зал. Фото иллюстративное: УНИАН
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Здание Нерубайского сельского дома культуры капитально отремонтируют для энергосбережения и подготовки к отопительному сезону. Для этого объявили тендер и назначили цену более чем в два миллиона гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Уведомления об аукционе. Фото: скриншот

Ремонт сельского клуба в Одесской области

Предложения поставщиков будут приниматься до 21 декабря 2024, а сам аукцион запланирован на 23 декабря. Завершение всех работ предусмотрено по 30 мая 2025 года. Заказчиком проекта является Управление образования, культуры, молодежи, спорта и туризма Нерубайского сельского совета. Ожидаемая стоимость работ составляет 2 264 894 гривны, а источником финансирования является местный бюджет.

Что планируют сделать

Согласно тендерной документации, ремонт предполагает улучшение энергоэффективности здания и адаптацию к отопительному сезону. Основными работами будут обновление полов, потолков, стен, а также установка новых дверных блоков, электромонтажные работы и обустройство современных систем оповещения.

Напомним, в Одесской области обновят пищеблок лицея за 20 миллионов гривен. Также Усатовский сельский совет Одесского района объявил тендер на строительство артезианской скважины.

Одесса ремонт тендер Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы

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15:17 Полицейские обнаружили наркотики у одессита — как накажут

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