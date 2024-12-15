Текущий ремонт подвала в Одессе за 7,8 млн. грн.

Вход в укрытие. Фото: Новини.LIVE

В Одессе объявлен тендер на текущий ремонт подвального помещения в Пересыпском районе. Ожидаемая стоимость работ составляет около восьми миллионов.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Тендер на текущий ремонт нежилого подвального помещения №801, расположенного по адресу: г. Одесса, проспект Князя Владимира Великого, 147/1 объявило Коммунальное предприятие "Жилищно-коммунальный сервис "Северный". Ожидаемая стоимость работ составляет 7 877 628 грн. Финансирование проекта осуществляется на средства местного бюджета.

Что планируют сделать

Ремонтные работы будут включать подготовительные этапы, включая демонтаж кирпичных перегородок, устройство полов с пароизоляцией и цементными стяжками, отделку стен декоративными смесями, покраску поверхностей и монтаж дверей и окон. Также предусмотрены электромонтажные работы, в частности, установка осветительной арматуры, прокладка кабельных сетей и монтаж силового оборудования.

Срок выполнения работ назначен до 31 декабря 2025 года. Подрядчик будет обязан выполнить все этапы работ в соответствии с локальной сметой.

Напомним, в Одесской области обновят пищеблок лицея за 20 миллионов гривен. Также в регионе планируют отремонтировать сельский клуб за два миллиона.