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Восстановление Одессы после обстрелов РФ — нарушений на миллионы

19 декабря 2024 15:31
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Нарушения во время восстановления домов в Одессе, что известно
Одесские чиновники в поврежденном здании. Фото: Одесская мэрия
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Структуры одесской мэрии являются самыми большими заказчиками восстановления жилья и нежилых домов в регионе. Но к большинству крупных тендеров есть вопросы у аудиторов. Часть договоров пытаются разорвать через суд.

Об этом говорится в расследовании издания Nikcenter.

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Претензии аудиторов

По данным расследователей, только в текущем году управление капитального строительства Одесского горсовета провело 27 закупок на общую сумму почти 1 млрд грн. Впрочем, в девяти крупнейших тендеров этого учреждения специалисты Государственной аудиторской службы обнаружили нарушения.

Четыре договора аудиторы требуют разорвать. Речь идет о реставрации хирургического павильона больницы №1 за 168 млн грн, капремонте школы №12 за 69 млн грн и школе №61 за 120 млн грн, а также реставрации Валиховского корпуса инфекционной больницы за 148 млн грн. Все эти дела сейчас рассматриваются в судах. Кроме того, об отмене двух закупок управления капстроительства из-за нарушений отчиталось Бюро экономической безопасности.

С третьей попытки

Расследователи отмечают, что контракты на реконструкцию всех пяти крупнейших объектов стоимостью более 100 млн грн управление капитального строительства заключало только с третьей попытки.

"Причины отмены торгов или расторжения заключенных сделок указывались разные, но в любом случае с таким количеством ошибок работу организатора тендеров с таким количеством трудно назвать успешной", — говорится в материале.

Сомнительные подрядчики и завышенные цены

Расследователи утверждают, что наибольшее количество подрядов на восстановление в Одесской области выиграют консорциум "АВИС" и его составляющая фирма "Инж-Строй". Эти предприятия фигурируют по уголовным делам, в частности, о подделке документов и уклонении от налогов.

Кроме того, в СМИ регулярно появляется информация о завышении цен в сметах на восстановление жилья и социальных объектов в Одесской области. В частности, в контракте на реконструкцию инфекционной больницы обнаружили переплату на 12 млн грн.

Напомним, в Одессе планируется отремонтировать подвал за 8 млн грн. Также в городе ремонт поврежденного в результате российского обстрела дома поручили фирме, которая не имела ни материалов, ни профессиональных работников.

Одесса ремонт тендер расследование Новости Одессы восстановление

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