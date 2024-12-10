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В Одесі хотіли заробити на знищених Росією будинках — деталі

10 грудня 2024 18:19
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі ремонт зруйнованого РФ будинку доручили фірмі без спеціалістів
Зруйнований росіянами будинок. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Одесі ремонт пошкодженого внаслідок російського обстрілу будинки доручили фірмі, яка не мала ані матеріалів, ані професійних працівників. Завдяки втручанню Бюро економічної безпеки тендер скасували. 

Про це повідомили у територіальному управлінні БЕБ в Одеській області у вівторок, 10 грудня. 

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Аналітики Бюро виявили, що підприємство, яке виграло тендер на ремонт зруйнованого ракетою будинку, не мало матеріально-технічної бази для таких робіт. Також воно не змогло підтвердити наявність робітників відповідної кваліфікації.

"Крім того, будівельна компанія уклала декілька договорів на виконання робіт протягом одного періоду із різними  підприємствами, не маючи достатньо трудових ресурсів", — зазначили в БЕБ.

Аналітики направили замовнику робіт рекомендаційний лист. Після цього департамент міської ради розірвав угоду з підрядником. 

Нагадаємо, раніше в Одесі укладали договір на ремонт школи з фірмою, яка раніше ніколи не займалася такими роботами. А у Подільському районі тендер на ремонт котелень виграло підприємство, яке не мало засобів для реставрації.

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