В Одессе ремонт разрушенного РФ дома поручили фирме без специалистов

Разрушенный россиянами дом. Фото: Новини.LIVE

В Одессе ремонт поврежденного в результате российского обстрела дома поручили фирме, не имеющей ни материалов, ни профессиональных работников. Благодаря вмешательству Бюро экономической безопасности тендер отменили.

Об этом сообщили в территориальном управлении БЭБ в Одесской области во вторник, 10 декабря.

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Сомнительный подрядчик

Аналитики Бюро обнаружили, что предприятие, выигравшее тендер на ремонт разрушенного ракетой дома, не имело материально-технической базы для таких работ. Также оно не смогло подтвердить наличие рабочих соответствующей квалификации.

"Кроме того, строительная компания заключила несколько договоров на выполнение работ в течение одного периода с разными предприятиями, не имея достаточно трудовых ресурсов", — отметили в БЭБ.

Аналитики направили заказчику работ рекомендательное письмо. После этого департамент городского совета расторг договор с подрядчиком.

Напомним, ранее в Одессе заключали договор на ремонт школы с фирмой, ранее никогда не занимавшейся такими работами. А в Подольском районе тендер на ремонт котельных выиграло предприятие, которое не имело средств для реставрации.