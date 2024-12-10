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В Одессе хотели заработать на уничтоженных Россией домах — детали

10 декабря 2024 18:19
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе ремонт разрушенного РФ дома поручили фирме без специалистов
Разрушенный россиянами дом. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Одессе ремонт поврежденного в результате российского обстрела дома поручили фирме, не имеющей ни материалов, ни профессиональных работников. Благодаря вмешательству Бюро экономической безопасности тендер отменили.

Об этом сообщили в территориальном управлении БЭБ в Одесской области во вторник, 10 декабря.

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Аналитики Бюро обнаружили, что предприятие, выигравшее тендер на ремонт разрушенного ракетой дома, не имело материально-технической базы для таких работ. Также оно не смогло подтвердить наличие рабочих соответствующей квалификации.

"Кроме того, строительная компания заключила несколько договоров на выполнение работ в течение одного периода с разными предприятиями, не имея достаточно трудовых ресурсов", — отметили в БЭБ.

Аналитики направили заказчику работ рекомендательное письмо. После этого департамент городского совета расторг договор с подрядчиком.

Напомним, ранее в Одессе заключали договор на ремонт школы с фирмой, ранее никогда не занимавшейся такими работами. А в Подольском районе тендер на ремонт котельных выиграло предприятие, которое не имело средств для реставрации.

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