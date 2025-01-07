Заступника голови Одеської облради судитимуть за підробку й недостовірні дані

Заступник голови Одеської обласної ради Олександр Урбанський. Фото: Facebook

Національне агентство з питань запобігання корупції скерувало до Приморського суду матеріали щодо заступника голови Одеської обласної ради Олександра Урбанського. Його підозрюють у поданні недостовірних даних у декларації про доходи.

Про це повідомили у НАЗК у вівторок, 7 січня.

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Подробиці справи

За даними агентства, посадовець не вказав у декларації автомобіль вартістю 500 тис. грн. Крім того, у НАЗК стверджують, що Олександр Урбанський надав документ, що має ознаки підробки. Цією справою вже займається поліція.

Зазначимо, що за недостовірні дані у декларації передбачений штраф на суму від 17 тис. грн до 42 тис. грн штрафу. А от підробка документів може обернутися жорсткішим покаранням — до трьох років обмеження волі.

Нагадаємо, йдеться про автомобіль Audi RS Q8. Олександр Урбанський придбав його у компанії "Юнікарс", яка належить брату скандального одеського бізнесмена Бориса Кауфмана. Ми повідомляли, що ринкова ціна такої машини становить близько 5 млн грн.

Також ми писали, що загальна сума порушень у декларації Урбанського складає 540 тис. грн.