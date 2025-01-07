Заместителя главы Одесского облсовета будут судить за подлог и недостоверные данные

Заместитель председателя Одесского областного совета Александр Урбанский. Фото: Facebook

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в Приморский суд материалы в отношении заместителя председателя Одесского областного совета Александра Урбанского. Его подозревают в представлении недостоверных данных в декларации о доходах.

Об этом сообщили в НАПК во вторник, 7 января.

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Подробности дела

По данным агентства, чиновник не указал в декларации автомобиль стоимостью 500 тыс. грн. Кроме того, в НАПК утверждают, что Александр Урбанский предоставил документ, имеющий признаки подделки. Этим делом уже занимается полиция.

Отметим, что за недостоверные данные в декларации предусмотрен штраф на сумму от 17 тыс. грн до 42 тыс. грн штрафа. А вот подделка документов может обернуться более жестким наказанием — до трех лет ограничения свободы.

Напомним, речь идет об автомобиле Audi RS Q8. Александр Урбанский приобрел его у компании "Юникарс", которая принадлежит брату скандального одесского бизнесмена Бориса Кауфмана. Мы сообщали, что рыночная цена такой машины составляет около 5 млн грн.

Также мы писали, что общая сумма нарушений в декларации Урбанского составляет 540 тыс. грн.