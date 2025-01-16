У доньки одеського депутата знайшли дороге авто і дві квартири

Депутат Одеської обласної ради Сергій Біб. Фото: Одеська міськрада

Донька депутата Одеської обласної ради Сергія Біба впродовж останніх років зробила покупок на 2,8 млн грн. У Національному агентстві з питань запобігання корупції вважають, що родина не мала таких заощаджень.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з довідки Національного агентства з питань запобігання корупції.

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Що знайшли у декларації

Спеціалісти встановили, що донька політика Олена Біб у 2020 році придбала квартиру площею 47 кв. м за 235 тис. грн, а наступного року — ще одну, площею 50,8 кв. м за 619 тис. грн. Крім того, у 2021 році жінка купила новий позашляховик VW Touareg за 2 млн грн.

При цьому, заробіток жінки становить 112 тис. грн. До того ж, частина грошей вона витратила на закордонні поїздки. Сергій Біб повідомив НАЗК, що не знає, звідки у доньки гроші. Зазначимо, що його заробіток також не дозволяє таких коштовних покупок.

Забув дружину

Крім того, у декларації Сергія Біба фахівці НАЗК виявили невідповідності на 1,8 млн грн. Зокрема, депутат не вказав цивільну дружину, хоча проживає у її будинку, за який вона сплачує комунальні послуги.

Зазначимо, що за недостовірні дані у декларації передбачений штраф на суму від 17 тис. грн до 42 тис. грн штрафу.

Сергій Біб обирався депутатом облради від Приморського району Одеси двічі — у 2015 та 2020 році, перший раз від "Опозиційного блоку", другий — від "Опозиційної платформи — За життя". Обидві партії нині заборонені.

Нагадаємо, у НАЗК вважають, що депутат Одеської міськради Юрій Шумахер приховав 25 млн грн. Також у суді розглядатимуть справу заступника голови Одеської облради Олександра Урбанського. У нього також знайшли невідповідності у декларації.