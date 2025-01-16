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Авто и две квартиры — НАПК взялась за дочь одесского депутата

16 января 2025 09:29
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
У дочери одесского депутата нашли дорогое авто и две квартиры
Депутат Одесского областного совета Сергей Биб. Фото: Одесский горсовет
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Дочь депутата Одесского областного совета Сергея Биба в течение последних лет сделала покупок на 2,8 млн грн. В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции считают, что семья не имела таких сбережений.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из справки Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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Что нашли в декларации

Специалисты установили, что дочь политика Елена Биб в 2020 году приобрела квартиру площадью 47 кв. м за 235 тыс. грн, а в следующем году —  еще одну, площадью 50,8 кв. м за 619 тыс. грн. Кроме того, в 2021 году женщина купила новый внедорожник VW Touareg за 2 млн грн.

При этом, заработок женщины составляет 112 тыс. грн. К тому же, часть денег она потратила на зарубежные поездки. Сергей Биб сообщил НАПК, что не знает, откуда у дочери деньги. Отметим, что его заработок также не позволяет таких ценных покупок.

Забыл жену

Кроме того, в декларации Сергея Биба специалисты НАПК обнаружили несоответствия на 1,8 млн грн. В частности, депутат не указал гражданскую жену, хотя проживает в ее доме, за который она платит коммунальные услуги.

Отметим, что за недостоверные данные в декларации предусмотрен штраф на сумму от 17 тыс. грн до 42 тыс. грн штрафа.

Сергей Биб избирался депутатом облсовета от Приморского района Одессы дважды —  в 2015 и 2020 году, первый раз от "Оппозиционного блока", второй —  от "Оппозиционной платформы — За жизнь". Обе партии ныне запрещены.

Напомним, в НАПК считают, что депутат Одесского горсовета Юрий Шумахер скрыл 25 млн грн. Также в суде будут рассматривать дело заместителя председателя Одесского облсовета Александра Урбанского. У него также нашли несоответствия в декларации.

декларация Одесса НАПК деньги местные депутаты Новости Одессы

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

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