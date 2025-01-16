Директор КП в Одесі не має жодного майна

Ні житла, ні авто, ні грошей — що декларує директор КП з Одеси
Директор одеського комунального підприємства "Сервісний центр" Зураб Шонія протягом дев'яти років не вказує у декларації жодного майна. Якщо вірити документам, у нього немає ані нерухомості, ані власного транспорту.
Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з декларацій посадовця.
Що відомо про директора
Зураб Шонія понад 20 років працював на керівних посадах у системі житлово-комунального сервісу. Зокрема, був директором ЖКСів "Чорноморський" та "Вузівський". Також він був заступником голови у Приморській та Київській районних адміністраціях міста. З 2023 року виконує обов'язки керівника "Сервісного центру".
З 2016 по 2024 рік Зураб Шонія зазначав у деклараціях, що не володіє жодним майном. Так само у нього буцімто немає жодних заощаджень і грошових активів. При цьому у 2024 році посадовець заробив 467 тис. грн та отримав 130 тис. грн пенсії.
Нагадаємо, НАЗК зацікавилася статками доньки депутата Одеської облради Сергія Біба. У неї виявили автівку та дві квартири, до того ж доходи родини не дозволяють робити такі коштовні покупки. Також агентство знайшло невідповідності у декларації депутата Одеської міськради, бізнесмена у галузі будівництва Юрія Шумахера.
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