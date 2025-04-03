Сколько чиновники Одесской области задекларировали крипты

Криптовалюта на клавиатуре. Фото иллюстративное: freepik

Одесская область на шестом месте среди регионов по количеству чиновников, которые декларируют криптовалюту. Лидирует Киев и область — 582 и 185 чиновников с активами в крипте, в Одесской же области их 117.

Об этом сообщают журналисты издания Опендатабот.

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Рейтинг по регионам

На Харьковщине крипту задекларировали 172 госслужащих, а на Днепропетровщине — 167. Замыкает пятерку Львовщина — 133 декларанта с криптовалютой. В исследовании говорится, что чаще всего чиновники декларируют криптодоллары Tether (802 госслужащих), Bitcoin (731) и Ethereum (713).

Инфографика чиновников с криптой. Фото: скриншот

Кто задекларировал больше всего

Больше всего криптовалюты в стране задекларировал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики Олег Бондаренко. На его счету 80 BTC (около 279,4 млн гривен в эквиваленте). В категории эфириума (ETH) лидером стал депутат Сергей Майзель — он владеет 200 токенами, эквивалентными 15,5 млн гривен. Рекорд по количеству криптодолларов принадлежит начальнику департамента Офиса Генерального прокурора Виталию Бровко — в его декларации фигурирует 847 908 USDT, что оценивается в 35 млн гривен.

Потерянная крипта

Есть и чиновники, которые потеряли доступ к своим миллионным криптоактивам. Рекордную сумму среди украинских чиновников потерял заместитель Председателя Государственной службы геологии и недр Украины Роман Сарамага: 380.95 биткоинов или около 1.33 млрд грн в гривневом эквиваленте. Еще к 1 800 единиц эфириума или более 140 млн грн потерял доступ депутат из Одесской области Игорь Осипов.

Напомним, недавно мы писали о депутате горсовета, которого подозревают в незаконном обогащении. А также о декларации мэра Николаева.