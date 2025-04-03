Декларация вице-мэра Одессы Филатова

Александр Филатов. Фото: Одесский городской совет

Первый заместитель мэра Александр Филатов в 2024 году получил в виде зарплаты чуть больше 1 млн грн (87 тыс. грн. в месяц). Это намного больше, чем он зарабатывал в 2023 году — 456,6 тыс. грн (38 тыс. грн ежемесячно).

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из декларации чиновника.

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Что задекларировал Филатов

Александр Филатов в 2024 году получил 956 тыс. грн и 1,8 млн грн от продажи имущества. Наличными чиновник хранит 52 тыс. долларов, на банковском счете он имеет 272,6 тыс. грн. Его жена Людмила Калашник — 70 тыс. долларов и 40 тыс. евро, сын — 40 тыс. долларов. Кроме того, супруга первого вице-мэра от предпринимательской деятельности в прошлом году заработала 653 тыс. грн. Кроме того, 860 тыс. грн супруги подарили сыну.

Недвижимость и авто семьи

У семьи есть вилла площадью 861,6 кв. м в Крыжановке, земельные участки площадью 500 и 1000 кв. м там же, а также четыре гектара в Троицком Одесского района (на берегу Днестра). Жене первого вице-мэра принадлежит также 75% офиса в Одессе — 118 кв. м. Согласно декларации за 2024-й, семья передвигается на двух машинах марки LEXUS: сам Филатов — на LX 570 2013 года выпуска, жена — на RX 300 (AH) 2020-го. Ценных бумаг, корпоративных прав, нематериальных активов семья не декларировала. Долгов у Филатова и его жены также нет.

Что известно о Филатове

До 2011 года Александр Филатов был генеральным директором государственного предприятия "Центр государственного земельного кадастра". Позже занимал должность первого заместителя директора филиала "Инфоксводоканала" и неоднократно подавал свою кандидатуру на должность заместителя главы облгосадминистрации. После того исполнял обязанности заместителя директора департамента коммунальной собственности. В марте 2021 года назначен руководителем департамента земельных ресурсов Одесского горсовета. В мае 2023 года депутаты утвердили его на должность заместителя городского головы (он стал строительным вице-мэром).

Напомним, недавно мы писали о декларации Павла Вугельмана. А также о том, сколько одесские чиновники хранят в криптовалюте.