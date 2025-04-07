Декларация главы Приморской райадминистрации Одессы

Марат Королев. Фото: Одесский городской совет

Глава Приморской райадминистрации Марат Королев за 2024 год заработал 641,4 тыс. грн (примерно 53,4 тыс. в месяц). Однако, несмотря на это, прописался чиновник в общежитии.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из декларации чиновника.

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Кроме зарплаты, в качестве дохода Марат Королев указал подарок в денежной форме для его сына от "близких лиц" — Анжелы и Андрея Усенко, в размере 250 тыс. грн. Наличными руководитель Приморской райадминистрации хранит 2800 евро, 250 тыс. грн и подаренные сыну четверть миллиона гривен. На банковском счете чиновника только восемь тыс. грн, еще почти 11 тыс. — у жены. Супруга Марата Королева Татьяна в 2025 году получила 166,6 тыс. грн от предпринимательской деятельности.

Автомобили и недвижимость

Марат Королев владеет Toyota Avalon 2011 года выпуска, "Волгой" и Ладой "Симка" 1991 и 2004 годов. Однако в праве пользования Королева находится также кроссовер Range Rover Velar 2019 года, который также принадлежит его знакомой Анжеле Усенко. Она же позволила ему распоряжаться своей недвижимостью: квартирой в Одессе площадью 65,5 кв.м. Сам чиновник владеет земельным участком площадью 180 кв.м и дачный дом на 208,5 кв.м.

Что известно о Марате Королеве

Марат Королев — депутат одесского горсовета VI созыва. С 2006 до 2010 года был помощником Аркадия Шнайдера. А в августе 2016 года он стал главой Приморской райадминистрации Одессы. До того был первым заместителем председателя этого же органа. В октябре 2020 года его избрали депутатом областного совета от партии "Доверяй делам".

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