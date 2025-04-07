Декларація голови Приморської райадміністрації Одеси

Марат Корольов. Фото: Одеська міська рада

Голова Приморської райадміністрації Марат Корольов за 2024 рік заробив 641,4 тис. грн (приблизно 53,4 тис. на місяць). Однак, незважаючи на це, прописався посадовець у гуртожитку.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з декларації чиновника.

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Окрім зарплати, в якості доходу Марат Корольов вказав подарунок у грошовій формі для його сина від "близьких осіб" — Анжели та Андрія Усенко, у розмірі 250 тис. грн. Готівкою керівник Приморської райадміністрації зберігає 2800 євро, 250 тис. грн та подаровані сину чверть мільйона гривень. На банківському рахунку посадовця лише вісім тис. грн, ще майже 11 тис. — у дружини. Жінка Марата Корольова Тетяна у 2025 роціотримала 166,6 тис. грн від підприємницької діяльності.

Автівки та нерухомість

Марат Корольов володіє Toyota Avalon 2011 року випуску, "Волгою" та Ладою "Сімка" 1991 та 2004 років. Проте у праві користування Корольова перебуває також кросовер Range Rover Velar 2019 року, який належить його знайомій Анжелі Усенко. Вона ж дозволила йому розпоряджатися своєю нерухомістю: квартирою в Одесі площею 65,5 кв.м. Сам посадовець має земельну ділянка площею 180 кв.м та дачний будинок на 208,5 кв.м.

Що відомо про Марата Корольова

Марат Корольов — депутат одеської міськради VI скликання. З 2006 до 2010 року був помічником Аркадія Шнайдера. А у серпні 2016 року він став очільником Приморської райадміністрації Одеси. До того був першим заступником голови цього ж органу. У жовтні 2020 року його обрали депутатом обласної ради від партії "Довіряй справам".

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