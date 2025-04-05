Декларація Ганни Позднякової — зарплата, майно, біткойни

Заступниця одеського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ганна Позднякова. Фото: Новини.LIVE

Заступниця міського голови Одеси Ганна Позднякова оприлюднила декларацію за 2024 рік. У ній — чималі доходи, дорога нерухомість, елітна шуба, ювелірні прикраси та криптовалюта. Водночас кількість її біткойнів за рік суттєво зменшилася — з понад 14 до 6.

Про це повідомили у Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) після перевірки декларації посадовиці за 2024 рік.

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Статки Ганни Позднякової

Заробітна плата Ганни Позднякової становила 455 тис. грн на попередньому місці роботи — у комунальному підприємстві "Теплопостачання міста Одеси", яке вона очолювала до червня. На посаді віцемерки вона отримала ще 533 тис. грн. Також заступниця мера задекларувала 10 тис. грн державної допомоги при народженні дитини.

Готівкою вона зберігає 25 тис. доларів. Пересувається на Toyota HIGHLANDER 2021 року випуску.

Нерухомість віцемерки Одеси

Щодо нерухомості, в декларації вказано квартиру в Одесі площею 33,6 кв. м, ще одна — 88,6 кв. м — записана на її матір. Крім того, Позднякова володіє офісним приміщенням у місті площею 51,5 кв. м.

Серед коштовностей чиновниця задекларувала соболину шубу італійського бренду Braschi, золоті каблучку, сережки та кулон із діамантами від Damiani, а також сумочку Louis Vuitton.

Криптовалюта заступниці мера Одеси

Найцікавіша частина декларації — криптовалюта. Позднякова вказала 6,02 біткойна, що на момент подання декларації дорівнює понад 20 млн грн. Однак у 2023 році в неї було 14,037 біткойна. Куди зникли понад 8 — у документі не зазначено.

Нагадаємо, перший заступник мера Олександр Філатов у 2024 році отримав у вигляді зарплати трохи понад 1 млн грн (87 тис. грн на місяць). Також ми писали, що Павло Вугельман протягом отримав чимало коштів від здачі в оренду нерухомості та як подарунки від батьків.