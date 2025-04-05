Декларация Анны Поздняковой - зарплата, имущество, биткойны

Заместитель одесского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета Анна Позднякова. Фото: Новини.LIVE

Заместитель городского головы Одессы Анна Позднякова обнародовала декларацию за 2024 год. В ней — немалые доходы, дорогая недвижимость, элитная шуба, ювелирные украшения и криптовалюта. В то же время количество ее биткойнов за год существенно уменьшилось — с более 14 до 6.

Об этом сообщили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) после проверки декларации чиновницы за 2024 год.

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Состояние Анны Поздняковой

Заработная плата Анны Поздняковой составляла 455 тыс. грн на предыдущем месте работы — в коммунальном предприятии "Теплоснабжение города Одессы", которое она возглавляла до июня. На должности вице-мэра она получила еще 533 тыс. грн. Также заместитель мэра задекларировала 10 тыс. грн государственной помощи при рождении ребенка.

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Наличными она хранит 25 тыс. долларов. Передвигается на Toyota HIGHLANDER 2021 года выпуска.

Недвижимость вице-мэра Одессы

Что касается недвижимости, в декларации указана квартира в Одессе площадью 33,6 кв. м, еще одна — 88,6 кв. м — записана на ее мать. Кроме того, Позднякова владеет офисным помещением в городе площадью 51,5 кв. м.

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Среди драгоценностей чиновница задекларировала соболиную шубу итальянского бренда Braschi, золотые кольцо, серьги и кулон с бриллиантами от Damiani, а также сумочку Louis Vuitton.

Криптовалюта заместителя мэра Одессы

Самая интересная часть декларации — криптовалюта. Позднякова указала 6,02 биткойна, что на момент подачи декларации равно более 20 млн грн. Однако в 2023 году у нее было 14,037 биткойна. Куда исчезли более 8 — в документе не указано.

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Напомним, первый заместитель мэра Александр Филатов в 2024 году получил в виде зарплаты чуть более 1 млн грн (87 тыс. грн в месяц). Также мы писали, что Павел Вугельман в течение получил немало средств от сдачи в аренду недвижимости и в качестве подарков от родителей.

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