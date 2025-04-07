Що задекларував очільник Пересипської райадміністрації Одеси

Сергій Кондратюк. Фото: Одеська міська рада

Голова Пересипської райадміністрації Одеси Сергій Кондратюк у 2024 році отримав 661 тис. грн зарплати виплатили 102 тис. грн пенсії.

Про це Новини.LIVE дізналися з декларації чиновника.

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Нерухомість посадовця

У Білгороді-Дністровському на Одещині Сергій Кондратюк володіє половиною квартири у 55,2 кв.м. Крім того, має у власності будівлю магазину (236,8 кв.м). В Одесі посадовець орендує велику за площею квартиру (101 кв.м), в якій він і проживає.

Авто і гроші

Згідно з декларацією, власної машини Сергій Кондратюк не має, але користується автомобілями BMW X4 2018 року та Tesla Model 3 2020 року випуску. Готівкою голова Пересипської райадміністрації зберігає 10 тис. доларів та 250 тис. гривень. Крім того, посадовець має борги: два кредити в банку у 230 тис. доларів, які він взяв ще у 2007 та 2008 році на придбання нерухомості.

Що відомо про Сергія Кондратюка

У різні роки Сергій Кондратюк працював директором центрального білгород-дністровського ринку КП "Асорті". Був членом виконкому Затоківської сільської ради та заступником сільського голови Шабо. Керівник білгород-дністровської міської організації партії "Довіряй справам". У липні 2018 року він був призначений головою Суворовської райадміністрації Одеси. У жовтні 2020 року став депутатом Одеської райради від партії "Довіряй справам".

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