Состояние главы Хаджибейской райадминистрации Одессы

Евгений Омельчук. Фото: Одесский городской совет

Председатель Хаджибейской районной администрации Евгений Омельчук задекларировал довольно скромное состояние. При этом чиновник владеет домом, земельным участком и квартирой в Одессе.

Об этом Новини.LIVE узнали из декларации чиновника.

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Глава Хаджибейской районной администрации Евгений Омельчук ездит на автомобиле Toyota Avalon 2007 года выпуска. Чиновник владеет домом в Одессе площадью 281,2 кв.м и земельным участком в 391 кв.м. Кроме того, в его собственности указана квартира в 54,5 кв.м.

Состояние чиновника

В своей декларации Евгений Омельчук указал зарплату 626,6 тыс. грн (52 тыс. в месяц). Его жена Валентина работает в КУ "Центр финансирования и хозяйственной деятельности учреждений системы образования Хаджибейского района" и получила за 2024-й год 253,9 тыс. грн зарплаты и еще 42,6 тыс. надбавки. Глава Хаджибейской райадминистрации хранит наличными 18 тыс. долларов и имеет счета в двух банках.

Что известно о Евгении Омельчуке

В 2006 году Евгений Омельчук был избран первым секретарем Суворовского районного комитета СПУ в Одессе. С 2010 года — депутат горсовета от Партии регионов. На должности главы Хаджибейской (ранее Малиновской) райадминистрации он находится с апреля 2013 года. До этого он работал там первым заместителем.

Напомним, недавно мы писали о состоянии главы Пересипской райадминистрации. А также о декларации Марата Королева.