Статки голови Хаджибейської райадміністрації Одеси

Скромні статки голови Хаджибейського району Одеси Омельчука
Голова Хаджибейської районної адміністрації Євген Омельчук задекларував досить скромні статки. При цьому посадовець володіє будинком, земельною ділянкою та квартирою в Одесі.
Про це Новини.LIVE дізналися з декларації чиновника.
Авто та нерухомість
Голова Хаджибейської районної адміністрації Євген Омельчук їздить на автомобілі Toyota Avalon 2007 року випуску. Посадовець володіє будинком в Одесі площею 281,2 кв.м та земельною ділянкою у 391 кв.м. Крім того, у його власності вказана квартира у 54,5 кв.м.
Статки посадовця
В своїй декларації Євген Омельчук вказав зарплатню 626,6 тис. грн (52 тис. на місяць). Його дружина Валентина працює в КУ "Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Хаджибейського району" та отримала за 2024-й рік 253,9 тис. грн зарплатні та ще 42,6 тис. надбавки. Голова Хаджибейської райадміністрації зберігає готівкою 18 тис. доларів та має рахунки у двох банках.
Що відомо про Євгена Омельчука
У 2006 році Євген Омельчук був обраний першим секретарем Суворовського Районного комітету СПУ в Одесі. З 2010 року – депутат міськради від Партії регіонів. На посаді голови Хаджибейської (раніше Малиновської) райадміністрації він перебуває з квітня 2013 року. До цього працював там першим заступником.
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