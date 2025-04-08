Статки голови Хаджибейської райадміністрації Одеси

Євген Омельчук. Фото: Одеська міська рада

Голова Хаджибейської районної адміністрації Євген Омельчук задекларував досить скромні статки. При цьому посадовець володіє будинком, земельною ділянкою та квартирою в Одесі.

Про це Новини.LIVE дізналися з декларації чиновника.

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Голова Хаджибейської районної адміністрації Євген Омельчук їздить на автомобілі Toyota Avalon 2007 року випуску. Посадовець володіє будинком в Одесі площею 281,2 кв.м та земельною ділянкою у 391 кв.м. Крім того, у його власності вказана квартира у 54,5 кв.м.

Статки посадовця

В своїй декларації Євген Омельчук вказав зарплатню 626,6 тис. грн (52 тис. на місяць). Його дружина Валентина працює в КУ "Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Хаджибейського району" та отримала за 2024-й рік 253,9 тис. грн зарплатні та ще 42,6 тис. надбавки. Голова Хаджибейської райадміністрації зберігає готівкою 18 тис. доларів та має рахунки у двох банках.

Що відомо про Євгена Омельчука

У 2006 році Євген Омельчук був обраний першим секретарем Суворовського Районного комітету СПУ в Одесі. З 2010 року – депутат міськради від Партії регіонів. На посаді голови Хаджибейської (раніше Малиновської) райадміністрації він перебуває з квітня 2013 року. До цього працював там першим заступником.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про статки голови Пересипської райадміністрації. А також про декларацію Марата Корольова.