Завищили вартість робіт — чому не відремонтують будівлю сільради на Одещині

Дальницька сільрада. Фото ілюстративне: Іван Дєгтярьов

Прокуратура розірвала договір про закупівлю робіт за бюджетні кошти на суму майже 24 млн грн, який був укладений з порушенням процедури закупівлі. Йдеться про реконструкцію Дальницької сільської ради на Одещині.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

Предметом розірваного договору була реконструкція адміністративної будівлі Дальницької сільської ради Одеського району. У ході вивчення документації прокурори виявили, що учасник тендеру неправильно визначив вартість робіт. Це призвело до штучного заниження цінової пропозиції. Попри виявлену невідповідність технічним вимогам, замовник не відхилив таку пропозицію, що стало підставою для укладення договору з порушенням законодавства.

"З метою захисту інтересів держави, прокуратура, відповідно до ст. 23 Закону України "Про прокуратуру", направила повідомлення до органу державного фінансового контролю щодо виявлених порушень", — йдеться у повідомлені прокуратури.

За реагування прокуратури Дальницькою сільською радою розірвано договір в односторонньому порядку.

Дальницька сільрада. Фото: Дальницька сільрада

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