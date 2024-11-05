Одесская мэрия хочет вернуть Дюковский парк

Дюковский парк в Одессе. Фото: Nata Naval

Одесский горсовет судится с частной фирмой "Центр Катюша". Это предприятие арендует Дюковский парк. Мэрия утверждает, что компания задолжала арендную плату и хочет расторгнуть с ней договор.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали по определению Хозяйственного суда Одесской области.

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В горсовете уверяют, что за время аренды "Центр Катюша" должен городу 8,4 млн грн. В эту сумму включены также инфляционные потери и пеня. Кроме того, мэрия требует вернуть общине участок площадью 24,5 гектаров "в состоянии, не хуже по сравнению с тем, в котором "Центр Катюша" в форме общества с ограниченной ответственностью получил его в аренду".

Суд открыл производство по делу. Подготовительное заседание должно состояться 25 ноября.

История вопроса

Дюковский парк был сдан в аренду еще в 2010 году сроком на 49 лет. "Центр Катюша" обязался удерживать территорию в надлежащем состоянии и провести реконструкцию. Арендатор несколько раз анонсировал грандиозные проекты благоустройства, но в полной мере они так и не были реализованы.

Заметим, что, по данным системы "Опендатабот", у фирмы несколько раз менялись владельцы. В частности, первоначально среди основателей были граждане РФ Алексей и Кристина Ламбины. По состоянию на сегодня владельцем и основателем "Центра Катюша" является Евгений Растовский, на которого зарегистрировано еще около 100 различных фирм. Интересно, что до 2023 года большинство из них принадлежало другим людям.

Напомним, ранее мы рассказывали об истории Дюковского парка. Также мы сообщали, что Одесская мэрия судится с собственным департаментом из-за застройки у моря.