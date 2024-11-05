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Дюківський парк в Одесі хочуть повернути місту — деталі

5 листопада 2024 11:47
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Одеська мерія хоче повернути Дюківський парк
Дюківський парк в Одесі. Фото: Nata Naval
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Одеська міськрада позивається у суді до приватної фірми "Центр Катюша". Це підприємство орендує Дюківський парк. Мерія стверджує, що компанія заборгувала орендну плату і хоче розірвати з нею договір. 

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з ухвали Господарського суду Одеської області

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Чого хоче мерія

У міськраді запевняють, що за час оренди "Центр Катюша" заборгував місту 8,4 млн грн. До цієї суми включені також інфляційні втрати та пеня. Крім того, мерія вимагає повернути громаді ділянку площею 24,5 гектарів "у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому "Центр Катюша" у формі товариства з обмеженою відповідальністю одержало її в оренду".

Суд відкрив провадження по справі. Підготовче засідання має відбутися 25 листопада. 

Історія питання

Дюківській парк здали в оренду ще у 2010 році строком на 49 років. "Центр Катюша" зобов'язався утримувати територію у належному стані та провести реконструкцію. Орендар декілька разів анонсував грандіозні проєкти благоустрою, але у повній мірі вони так і не були реалізовані. 

Зауважимо, що, за даними системи Опендатабот, у фірми декілька разів змінювалися власники. Зокрема, спочатку серед засновників були громадяни РФ Олексій та Крістіна Ламбіни. Станом на зараз власником і засновником "Центру Катюша" є Євген Растовський, на якого зареєстровано ще близько 100 різних фірм. Цікаво, що до 2023 року більшість з них належала іншим людям.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про історію Дюківського парку. Також ми повідомляли, що Одеська мерія судиться з власним департаментом через забудову біля моря.

суд Одеса парки оренда Новини Одеси

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